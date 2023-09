A Uomini e donne è di nuovo Tina vs Elio, lei lo chiama “infame” e lui “cretina”: Maria costretta a intervenire

NEWS

Debora Parigi | 18 Settembre 2023

Uomini e donne

Un nuovo scontro tra Tina e Elio a Uomini e donne

Nuova puntata di Uomini e donne e nuovo litigio. Questa volta è un ritorno alla scorsa edizione con uno scontro tra Tina Cipollari ed Elio. Ricordiamo che lo scorso anno tra loro ci sono state accese discussioni, sono volate parole grosse e minacce di denuncia. Insomma, non scorre buon sangue tra i due e solo l’intervento di Maria De Filippi era riuscito a maggio ad evitare davvero le vie legali.

In questa edizione Elio è nuovamente nel parterre del Trono Over. Se all’inizio non era stato considerato dall’opinionista, oggi è avvenuto il “fattaccio”. A un certo punto Tina ha chiesto che le venisse portata la merenda e sono arrivati due vassoi di cannoli con la ricotta. Ricordiamo sempre che Elio odia la ricotta per un trauma avuto da bambino. L’opinionista ha distribuito al pubblico presente questi cannoli davvero invitanti. Così Maria ha chiesto al cavaliere cosa ne pensasse.

Lui all’inizio ha detto di non voler commentare e preferisce lasciar perdere. Poi ha raccontato che era andato a salutare Tina all’inizio della puntata, ma lei aveva rifiutato di salutarla. L’opinionista ha quindi spiegato che, dopo quanto successo lo scorso anno con minaccia di denunce ecc, non aveva intenzione nemmeno di salutarlo trovandola una mossa falsa.

Quindi a lungo andare la discussione è sfociata in un vero e proprio scontro, tanto che si sono alzati i toni e sono partiti parole pesanti. Tina Cipollari ha dato a Elio dell’“infame”. Lui è rimasto in silenzio e poi alla fine l’ha definita “cretina”.

Proprio con queste ultime battute, Maria De Filippi si è alzata ed è andata al centro dello studio. La conduttrice è intervnuta per placare subito gli animi ed evitare un maggiore scontro. Infatti la lite si è conclusa in quel modo, ma Tina è sembrata non completamente soddisfatta di quanto successo, sentendosi offesa.