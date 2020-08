1 Uomini e Donne: a seguito del successo del trono gay, arriva la tronista transessuale? Lo scoop

Giungono importanti novità sulla nuova stagione di Uomini e Donne. Svelata la data d’inizio delle registrazioni del people show, grazie a Very Inutil People siamo venuti a conoscenza di una notizia che, se dovesse trovare conferme, sarebbe una importante svolta per il programma di Maria De Filippi.

Si vocifera infatti, grazie al portale web, che la redazione di Uomini e Donne voglia dare una ghiotta possibilità al mondo LGBTQ+. Dopo il trono gay, sbarcato su Canale 5 nel 2016 con Claudio Sona, che ha dato un grosso scossone al pubblico italiano, ora potrebbero giungere altri cambiamenti. Pare infatti che la produzione stia lavorando duramente per cercare la tronista transessuale perfetta per il programma. Tra l’altro, in base a quanto si apprende dal medesimo sito, sono già state contattate le protagoniste, ancora top secret.

Ma leggiamo nel dettaglio quanto scritto da Very Inutil People:

“La notizia è che la redazione del dating show più famoso d’Italia ha da tempo cominciato a sondare il terreno per affidare il ruolo di tronista ad una ragazza transessuale. Nei mesi scorsi infatti, la redazione di Maria De Filippi ha contattato qualcuno che corrispondesse a questo profilo”.

In base a quanto emerge, quindi, è da tempo ormai che la redazione di Uomini e Donne lavora per portare sul piccolo schermo la prima tronista transessuale. Ancora non vi è alcuna conferma, ma c’è da dire che la notizia non può che far sorridere il mondo arcobaleno, che da sempre chiede (giustamente) maggiore visibilità.

