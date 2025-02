Il trono di Chiara a Uomini e Donne è durato meno del previsto! A sorpresa infatti ha deciso di abbandonare e il motivo vi lascerà a bocca aperta.

Il trono di Chiara a Uomini e Donne è già finito!

Durante il pomeriggio di oggi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che vedremo in onda nei prossimi giorni. E si è parlato fin da subito della nuova tronista Chiara, perché si è verificato un vero e proprio colpo di scena! Cosa è successo? A pochi giorni dal suo arrivo ha deciso infatti di abbandonare il trono, perché interessata a uno dei ragazzi. Ma partiamo per ordine.

LEGGI ANCHE: Marcella Bella non le manda a dire e commenta la scelta di Bella str*za di Fedez

Secondo le anticipazioni fornite da LorenzoPugnaloni.it Maria ha fatto entrare in studio Gianmarco e Chiara. Lei l’ha invitata subito a centro studio, dicendole di stare tranquilla, vista anche la giovane età, sostenendo che capita di commettere errori.

A quel punto la tronista di Uomini e Donne ha fatto sapere che di essere ancora molto presa dal fidanzato Riccardo (che ha anche fatto la segnalazione). Chiara è sempre stata molto presa da lui, che invece a sua volta la trattava come una relazione occasionale. Per questo la ragazza ha deciso di mettersi in gioco nel dating show di Maria De Filippi. Nonostante tutto pare però che i due abbiano continuato a sentirsi.

LEGGI ANCHE: Carlo Conti dà il via a Sanremo 2025 e ringrazia Amadeus (e l’audio salta)

In seguito la conduttrice ha fatto entrare in studio Riccardo e si è scoperto persino che aveva fatto i provini sia per Temptation che per Uomini e Donne). Il giovane ci ha tenuto a precisare che in realtà sono stati anche in vacanza insieme e per lui non si è trattato di certo di una storia occasionale.

A centro studio si è un po’ discusso per questo. Tina e Gianni si sono scagliati contro Riccardo. Maria a questo punto li ha invitati a discutere fuori. Dopo un’oretta circa, sono tornati e Chiara ha deciso di lasciare Uomini e Donne, con la consapevolezza di essere troppo interessata a lui. Così ha detto addio al programma.