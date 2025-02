Durante la conferenza stampa oggi al Festival di Sanremo 2025, Marcella Bella ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti. Alla cantante in gara è stato chiesto un parere sulla scelta della cover di Fedez che canterà in duetto con Marco Masini durante la serata di venerdì: “Bella stroanza”. Ecco il pensiero dell’artista.

Il pensiero di Marcella Bella sulla scelta di “Bella stronza” da parte di Fedez

Una giornata molto ricca quella che di oggi in sala stampa con molti cantanti che hanno risposto alle domande dei giornalisti presenti. Nel primo pomeriggio è stato il turno di Marcella Bella che in gara al Festival di Sanremo 2025 canterà “Pelle diamante”.

Tra le varie domande che le sono state fatte ce n’è stata una che riguarda la cover che Fedez ha scelto di portare nella serata di venerdì, quella appunto delle cover e dei duetti. Il rapper ha optato per “Bella stronza” in coppia proprio con il suo autore, cioè Marco Masini.

La canzone ha suscitato subito grande scalpore, per prima cosa per il gossip intorno al rapper. Infatti c’è chi diceva che fosse fatta per la sua ex moglie Chiara Ferragni. Poi è spuntato il nome della presunta amante e quindi è sembrata proprio dedicata a lei. Ma poi ha fatto scalpore anche il testo stesso, poiché oggi una canzone del genere non avrebbe lo stesso successo e sarebbe molto criticata per le parole rivolte a questa donna.

In ogni caso, sia Masini che Fedez hanno detto di aver modificato alcune parti del testo per renderlo adatto a oggi. Ma soprattutto non è detto che la “bella stronza” sia davvero una donna. Ma, tornando a Marcella Bella, cosa ne pensa di tutto questo visto che lei è sempre molto attenta ai temi riguardanti le donne? Questa la sua risposta in sala stampa:

“Anche io mi do della stronza ma me lo dico da sola. Non permetterei a nessuno di darmi questo epiteto. Io ho già tanti pensieri e non me la sento di commentare anche questa cosa. Questa è una faccenda dell’organizzazione che ha accettato e avranno cambiato delle parole. A me non piace che si maltratti una donna, neanche con le parole. Non permetterei che lo facessero a me. La canzone ha avuto un certo successo e se lo hanno accettato va bene”.