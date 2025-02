È appena partita la 75esima edizione del Festival di Sanremo e pochi minuti fa Carlo Conti è salito sul palco dell’Ariston. Il conduttore ha così dato il via alla kermesse ringraziando i suoi predecessori Claudio Baglioni e Amadeus.

Il ringraziamento di Carlo Conti

Finalmente ci siamo! Il Festival di Sanremo 2025 è ufficialmente partito. Una manciata di minuti fa infatti Carlo Conti è salito sul palco dell’Ariston, dando il via alla 75esima edizione della kermesse musicale. A quel punto è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha prontamente attirato l’attenzione del web.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2025, Amici e Maria De Filippi mandano un in bocca al lupo agli ex allievi in gara

Il conduttore e direttore artistico del Festival della canzone italiana ha infatti dato il via alla prima serata ringraziando i suoi predecessori Claudio Baglioni e Amadeus. Come in molti ricorderanno proprio Conti ha già preso in mano in passato le redini di Sanremo, precisamente nel 2015, nel 2016 e nel 2017. Nei due anni a seguire invece è stata la volta del celebre cantautore. Dal 2020 al 2024 ad arrivare al Festival è stato Amadeus, che per ben 5 edizioni ha svolto un lavoro impeccabile.

Stasera dunque Carlo Conti ha voluto dare il via a Sanremo 2025 ringraziando proprio i suoi predecessori. Poco prima che menzionasse Baglioni e Amadeus però a un tratto l’audio è saltato per qualche secondo e ovviamente sui social gli utenti hanno commentato l’accaduto.

Poco dopo nel mentre è immediatamente partita la gara e finalmente questa sera il pubblico avrà modo di ascoltare per la prima volta tutte le 29 canzoni in gara.