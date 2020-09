I fan della coppia lo avevano capito da tempo, anche se ancora ci speravano, ma poi è arrivato un video di conferma: Veronica Ursida e Giovanni Longobardi si sono lasciati. Ad annunciarlo è stata proprio l’ex dama del Trono Over di Uomini e donne attraverso alcune storie sul suo profilo Instagram.

Dopo aver chiesto ai suoi follower di farle delle domande, inevitabilmente le è stato chiesto cosa succedesse tra lei e l’ex cavaliere, poiché da tempo non si fanno più vedere insieme. Alla fine Veronica, tra le lacrime, ha scelto di non tenersi più dentro il segreto e raccontare a tutti che si sono lasciati. Ecco le sue parole.

Non è andata ovviamente come speravo, come forse speravamo entrambi. Non ce la faccio più a tenere tutto dentro. E non mi sembra giusto nascondervi l’evidenza. Purtroppo abbiamo delle serie incomprensioni. Non bastano forse i sentimenti a volte per poterle superare. Mi sono data mille possibilità, ho dato mille possibilità, mi ha dato mille possibilità. Probabilmente non siamo compatibili, oppure in questo momento non lo siamo.