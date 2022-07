1 Flirt tra Alessandro Zarino e Shaila Gatta?

Il gossip non va mai in vacanza, nemmeno con queste temperature roventi. In queste ore si sta parlato di un presunto avvicinamento tra l’ex protagonista di Uomini e Donne e tentatore di Temptation Island, Alessandro Zarino e l’ex velina Shaila Gatta. Ovviamente nulla di ufficiale, ma qualcuno li ha pizzicati insieme in un locale.

La segnalazione è giunta all’influencer Deianira Marzano, la quale sui social ha pubblicato un messaggio anonimo che raccontava di aver visto i due insieme: “Domenica Zarino e Shaila insieme”, ha scritto l’utente in questione. Ad accompagnare queste parole anche uno scatto che li mostra vicini. A seguire un’altra foto che li vede in compagnia: “Ecco la nuova coppia, come vi dissi, Zarino e la velina“, ha scritto la Marzano a proposito dell’ex di Uomini e Donne.

La segnalazione giunta a Deianira Marzano

C’è da dire, però, che proprio Shaila Gatta lo scorso maggio ha ufficializzato la relazione con il calciatore Leonardo Blanchard, con cui stava insieme da circa 2 anni. Ora però la ballerina, che in passato ha fatto Amici, è stata accostata ad Alessandro Zarino. Che ci sia davvero del tenero tra l’ex di Uomini e Donne? Difficile a dirsi. Potrebbero essere anche solo e semplicemente due amici che si sono ritrovati per una serata in compagnia e niente di più.

Nell’attesa di capire se il gossip si rivelerà o meno vero, in questi giorni un’ex tronista di Uomini e Donne (che proprio Alessandro Zarino è arrivato a corteggiare) è sparita dai social. E dietro pare ci sia un motivo ben preciso. Andiamo a vedere di che si tratta…