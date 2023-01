NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Gennaio 2023

Parla l’Uomo Gatto

Sono trascorsi ben 20 anni da quando l’Uomo Gatto ha partecipato a Sarabanda, celebre programma della tv italiana, diventando uno dei campioni più longevi e amati della trasmissione. Il giornalista infatti ha conservato il titolo per ben 79 puntate, senza però riuscire mai a completare il 7×30, il temuto gioco finale. Come in molti ricorderanno, Gabriele Sbattella all’interno del quiz musicale si è ripetutamente scontrato con l’avversario l’Uomo Tigre, dando vita a liti indimenticabili.

Proprio di recente l’Uomo Gatto, nel corso di un’intervista col portale ‘Noi degli anni 80 90‘, ha rivelato per la prima volta come è nata la rivalità con l’Uomo Tigre, facendo una confessione che non è passata inosservata. Stando alle sue parole infatti sarebbe stato un membro dello staff di Sarabanda a dare vita alla competizione tra i due. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Mi ci sono trovato per caso. Loro hanno creato questa cosa, io neanche la sapevo. Poi ho scoperto che era una persona dello staff. Sono cose che hanno involgarito e imbarbarito il programma. Io sono andato lì per giocare come una persona normale e mi sono trovato questi personaggi di poco conto con zero presenza scenica, zero conoscenze musicali, 100% di arroganza. Mi sono trovato tutti contro. Poi le malelingue hanno detto che Sarabanda è finito per colpa dell’Uomo Gatto. Sono stato sottoposto a una sorta di processo da parte di alcuni hater e di alcuni campioni che sono durati una settimana in croce. Mi hanno imputato della rovina e della fine del programma”.

Nonostante le accuse del web, senza dubbio l’Uomo Gatto rimane ancora oggi uno dei volti più amati dal grande pubblico, e di certo il campione più sostenuto di Sarabanda.