Daniele Dal Moro esulta per un aereo con Nikita, ma ignora quello con Oriana

Vincenzo Chianese | 26 Gennaio 2023

Daniele Dal Moro esulta per un aereo con Nikita Pelizon, ma ignora quello con Oriana Marzoli: il gesto non piace ad alcuni fan.

Il gesto di Daniele Dal Moro non passa inosservato

In queste settimane nella casa del Grande Fratello Vip 7 è nata una bella amicizia tra Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon. Numerosi fan così hanno iniziato a sostenere e a supportare i due Vipponi, facendogli sentire il loro affetto. Questa mattina però è accaduto qualcosa che ha fatto storcere il naso ad alcuni utenti. Tutto è iniziato quando sulla casa è passato un aereo dedicato proprio a Daniele e a Nikita, con un messaggio che recitava: “Vicini non vi spegne nessuno”. A quel punto proprio l’ex tronista di Uomini e Donne è corso in giardino e ha chiamato prontamente la modella, e insieme hanno gioito per l’aereo. Tuttavia il gesto non è stato apprezzato da alcuni fan. Il motivo? Oriana Marzioli!

Come è noto il rapporto tra Daniele e l’influencer si è raffreddato dopo le accuse che il Vippone ha ricevuto nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 7. Quando così alcune ore fa sulla casa è arrivato un aereo per Dal Moro e la Marzoli, l’ex tronista non è nemmeno uscito in giardino per ringraziare i fan. La cosa non è naturalmente piaciuta ai più e in molti si chiedono cosa accadrà tra i due nei prossimi giorni.

Daniele che non esce nemmeno a ringraziare per l’aereo con Oriana, ma chiama subito Nikita dicendo “corri, vieni” appena ne arriva uno per loro. Codardo, imbarazzante e pagliaccio.#oriele pic.twitter.com/lxrG5ENYHW — sisonokevin (@_soleilandia_) January 26, 2023

Nel mentre dopo la puntata Daniele Dal Moro è letteralmente entrato in crisi. Dopo lo scontro con le opinioniste infatti il Vippone ha iniziato non solo a ignorare Oriana Marzoli, ma ha anche trascorso l’intera giornata a letto. Come se non bastasse l’ex tronista ha anche violato il regolamento, togliendosi il microfono e lasciandolo per terra.

In seguito alcune ore fa a parlare è stato Attilio Romita, che ha rivelato che Daniele sarebbe infuriato con gli autori del reality show. In più il giornalista ha fatto intendere che Dal Moro potrebbe lasciare la casa, e in molti attendono di scoprire cosa accadrà.