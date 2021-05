1 Up & Down: promossi e bocciati

Promossi e bocciati di Up & Down

Il nuovo numero di Novella 2000 vi aspetta da oggi in edicola con interviste esclusive come quella a Gilles Rocca. Tra i tanti appuntamenti non manca la rubrica Up & Down. Il direttore Roberto Alessi racconta i personaggi più in vista della settimana.

Nella seguente gallery troviamo tutti i promossi e bocciati di Up & Down: Harry e Meghan, Renato Vallanzasca, Anna Pettinelli, Fedez.

E ancora tra gli altri vip Alessia Marcuzzi, Katia Ricciarelli, Marco Giallini, Enrico Letta. A seguire Virginia Saba e Sergio Castellitto. Proseguiamo quindi con tutti i voti di Up & Down…

Harry e Meghan sono Up

I duchi di Sussex (se ne sono andati lontani dalla corona inglese e dalla famiglia reale di lui, ma sono ben attaccati al titolo nobiliare regalato loro dalla regina Elisabetta quando si sono sposati) hanno fatto sapere che non hanno ricevuto un centesimo per l’intervista fatta a Oprah Winfrey.

Ma Maria Luisa Rossi Hawkins, la giornalista inviata di Mediaset negli Stati Uniti mi dice che da allora qualsiasi respiro (conferenze, interviste, passaggi tv, ultima sempre con Oprah) dei duchi frutterà a testa un milione di dollari.

Come diceva Totò, “Alla faccia del bicarbonato di sodio”.