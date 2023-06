Roberto Alessi

Roberto Alessi | 23 Giugno 2023

Anche questa settimana torna Up & Down, la rubrica di Roberto Alessi con tutti i vip promossi e bocciati. Eccoli tutti!

Promossi e bocciati di Up & Down

Conosciamo insieme i promossi e bocciati di Up & Down, rubrica curata dal direttore Roberto Alessi presente sul nuovo numero di Novella 2000.

Up per Sophia Loren

Sophia Loren

L’ho scritto più volte la vera bellezza è quella dell’anima e la classe non conosce l’anagrafe. Ed ecco Sophia Loren, 88 anni, incantare il mondo sul palco del Delphi Theatre di Msc Euribia, la barca ecosostenibile di Msc Crociere, accanto al capitano Stefano Battinelli.

Abbagliati dalla nostra diva più grande anche Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet (ora in concerto in diverse città italiane) e il dj francese Bob Sinclar.

Msc Euribi è considerata la nave meno impattante dell’industria crocieristica dal punto di vista energetico nonostante le 2.400 cabine che possono ospitare 6 mila persone. E questo mi fa piacere, anche se non vado in crociera. Mi colpisce scoprire che Sophia ha inaugurato 19 navi della Msc, che è capitanata da Gianni Onorato.

Evidentemente Sophia funziona sempre, su giovani e meno giovani. Del resto, come detto, la classe non conosce l’anagrafe.