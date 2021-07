1 La rubrica Up & Down

Una piazza per Raffaella Carrà – voto Up

Che figura: la sindaca di Roma Virginia Raggi bruciata sul tempo dall’alcalde, il sindaco di Madrid José Luis Martínez- Almeida Navasqüés.

La giunta comunale di Madrid ha approvato la proposta di dedicare una piazza della capitale spagnola a Raffaella Carrà. Lo riporta il sito del quotidiano El Diario.

L’iniziativa era stata presentata da Más Madrid «per valorizzare la memoria di questa donna, cantante, compositrice, presentatrice, ballerina, coreografa e icona di riferimento per tutti e in particolare per la comunità LGTBI +».

La Raggi correrà ai ripari.