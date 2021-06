1 Up & Down di Roberto Alessi

Up & Down – promossi e bocciati

Questa settimana Novella 2000 torna con un nuovo numero in edicola. Nella rivista non manca la rubrica di Roberto Alessi, Up & Down. Qui, come sempre, si parla dei protagonisti più in vista nel corso di questi giorni.

Nella gallery dei promossi e bocciati di Up & Down compaiono: Christian Eriksen, Katia Serra, Sonia Bruganelli, Riccardo Muti e Riccardo Chailly. Tra gli altri ancora Guido Barilla, Massimo Gargia, Al Bano e Loredana Lecciso.

Scopriamo quindi tutti i protagonisti di Up & Down…

Christian Eriksen è Up

«Dopo diversi esami al cuore, è stato deciso che a Eriksen sarà messo un ICD (ovvero un defibrillatore sottocute). Lui ha accettato questa decisione».

È scritto nel comunicato della Federazione danese, redatto insieme ai medici di Copenaghen dove il calciatore è stato ricoverato dopo l’arresto cardiaco durante la partita contro la Finlandia.

Il momento peggiore di questi Europei: quando lui si è accasciato al suolo; il più commovente: quando i tifosi finlandesi (ripresa la partita) urlavano in coro “Christian” e i danesi rispondevano “Eriksen”.