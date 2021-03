1 I promossi e bocciati di Up & Down

Up & Down – Novella 2000

Anche questa settimana torna a farci compagnia la rubrica Up & Down di Roberto Alessi. Il direttore di Novella 2000 mette i voti ai vip più in vista nel corso della settimana.

I personaggi di cui ci occuperemo questa settimana: la cancelliera tedesca Angela Merkel, Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, il Generale Figliuolo. E ancora la rottura tra Arisa e Andrea Di Carlo, Gianni Morandi e il ritorno di fiamma tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Poi troviamo Tommaso Zorzi, la separazione tra Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte.

Infine per la rubrica Up & Down anche Wanda Nara e Mauro Icardi, l’ultimo eliminato da L’Isola dei Famosi Akash Kumar, il Principe Filippo ed Elettra Lamborghini. Pariamo subito!

Up per Angela Merkel

Angela Merkel

Come si sa, a settembre la cancelliera tedesca non si candiderà alle prossime elezioni.

Vuole godersi la vita, a 67 anni, accanto al marito, che adora, il chimico e fisico (insegnava) in pensione Joachim Sauer. Per qualcuno si annoierà e presto tornerà alla vita pubblica. Lei pare che tranquillizzi chi la pensa così (saprà cosa fare).

È di questo parere David Safier, che ha scritto un romanzo ispirato a lei, Miss Merkel, che esce proprio in questi giorni e che già si prevede un best seller, visto che Safier ha già venduto oltre 5 milioni di copie.

Intanto Miss Merkel è attesa a Ischia, l’isola del suo amore con il marito.