Imperdibile appuntamento questa settimana con Up & Down. Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi mette i voti ai vip che hanno fatto chiacchierare nel corso della settimana.

Scopriamo l’elenco dei promossi e bocciati di Up & Down, i personaggi in questione: Nicolò Zaniolo, Gabriel Garko, Lorella Boccia, Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi.

E ancora tra gli altri Daniela Ferolla e Annalisa Minetti, Fiorella Mannoia, Andrea Cerioli, La Regina Elisabetta e Elisa Isoardi.

Ma andiamo subito al sodo e concentriamoci su tutti i personaggi di Up & Down…

Up per Nicolò Zaniolo

Nicolò Zaniolo

È inutile chiedere a un vip o pseudo tale «come va a casa?»: basta guardare i suoi social.

E dai social di Nicolò Zaniolo della Roma è sparita Chiara Nasti, bella come il sole, pure simpatica, ma non abbastanza per durare con il giocatore della Roma (che ora, dopo il lungo infortunio rientra felice).

Di lei non possiamo dire niente, di lui che ha una certa instabilità in amore forse sì: s’è preso, mollato, rimollato, ripreso, e di nuovo mollato con la Sara che tra breve lo renderà padre di Tommaso.

Mi dicono che potrebbe tornare con Sara, se non è rassegnazione, ma vero amore, tifo per loro.