28 Giugno 2023

Alberto Matano è Up

«Per quest’anno non cambiare stessa spiaggia stesso mare». La canzone di Piero Focaccia è del 1962, ma vale ancora per Alberto Matano appena riconfermato (lo danno per certo) alla conduzione della prossima stagione di La vita in diretta e mi assicurano da solo, senza intrusioni.

Intanto chi lo conosce bene assicura che tornerà in Calabria con suo marito, l’avvocato Riccardo Mannino, un amore che dura da 17 anni. Li aspettano acque limpide, paesaggi mozzafiato e un caffè con i genitori di Alberto che vivono a Catanzaro.

Insomma si ribadisce quello che scriveva la scorsa estate: «Mare, famiglia, felicità». La coppia vivrà invece momenti di intimità a Pantelleria, la loro isola felice.