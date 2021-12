1 Promossi e bocciati di Up & Down

Up & Down della settimana – foto di Giucas Casella per gentile concessione dell’ufficio stampa di Endemol Shine Italy

In questa nuova settimana di inizio dicembre torna Up & Down con tutti i vip più in vista della settimana. La rubrica curata dal direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ci rivelerà chi sono i promossi e bocciati stavolta.

Da Federica Panicucci e Marco Bacini a Giucas Casella, per passare ad Adriano Celentano, Valentina Ferragni e non solo.

Conosciamo insieme tutti gli Up & Down…

Up per Federica Panicucci e Marco Bacini

Federica Panicucci e Marco Bacini – Up & Down

A Forte dei Marmi mi danno la notizia per certa: Federica Panicucci e Marco Bacini si sposeranno in Versilia a giugno.

Si parla di una cerimonia a Villa Bertelli del comune aperta a eventi culturali, e quindi una festa in spiaggia (viene dato per certo il Bagno Piero, lo stesso amato dalla grande borghesia di Forte, dagli Agnelli ai Moratti).

D’altra parte Federica è sempre stata legatissima a Forte dei Marmi, d’estate si sposta in Versilia con i figli, ora adolescenti, avuti dall’ex marito Mario Fargetta, il famoso deejay, che qui hanno passato tutte le loro vacanze.

