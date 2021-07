1 Promossi e bocciati di Up & Down

Up & Down- ecco promossi e bocciati

Novella 2000 anche questa settimana torna in edicola con un nuovo numero e con l’attesa rubrica del direttore Roberto Alessi, Up & Down. Qui come di consueto si parla dei personaggi dello spettacolo più in vista in questi ultimi giorni.

Nella gallery dei promossi e bocciati di Up & Down spazio a: Larissa Iapichino, Vittorio Sgarbi, Giovanni Veronesi e Valeria Solarino e ancora Sangiovanni e Giulia Stabile.

Tra gli altri vip troviamo ancora: Max Biaggi, Maddalena Corvaglia e Stefania Orlando. A seguire Mara Venier e Nicola Carraro, Justin Trudeau e Fabio Fulco. Scopriamo nel dettaglio tutti i protagonisti di Up & Down…

Larissa Iapichino è Up

Larissa Iapichino

Per un problema al piede Larissa Iapichino, figlia di Fiona May, non andrà alle Olimpiadi di Tokyo, però la consolazione è grande e si chiama Vittorio Bartoli, giocatore 18enne della De’ Longhi Treviso Basket.

Proprio un paio di settimane fa hanno scelto il giorno del compleanno di lui per rendere pubblica la loro unione.

Lei è dolcissima, lui pazzo d’amore, solo a guardarli sono una gioia per gli occhi: l’amore rimane il migliore degli spettacoli.

Felice la mamma, donna di classe, non so come la pensa il padre Gianni, che è il manager della figlia. Tocco ferro.