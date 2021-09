7 I promossi e bocciati di Up & Down

Up per Melissa Satta

La bellezza non si discute da sempre, sull’intelligenza invece qualcuno aveva da ridire.

Invece Melissa Satta ha dimostrato di saper camminare e molto bene con le sue gambe (e che gambe).

Finita la storia con Boateng (hanno un figlio meraviglioso di 7 anni) ora è innamorata di Mattia Rivetti (segni particolari: bello e ricchissimo) e ora è tornata a parlare di sport (sì a parlare non solo a fare la bella bambolina): sarà presenza fissa all’interno della trasmissione Sky Calcio Club la domenica sera, e conduttrice di Goal Deejay.

Scusate se è poco.