1 Promossi e bocciati di Up & Down

Up & Down della settimana

In questa nuova settimana di novembre torna il consueto appuntamento con la rubrica Up & Down. Anche stavolta il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi darà i voti ai vip del momento.

Dalla conduttrice Barbara d’Urso a Fiorello per passare a Morgan, attualmente uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle.

Chi saranno i promossi e bocciati della settimana di Up & Down? Scopriamolo insieme…

Morgan merita voto Up

Morgan – Up & Down

Spero non sia confermata la voce: Morgan, star di Ballando con le Stelle, dove per altro si sta rivelando pure bravo, anzi, direi bravissimo, pare che si sia già rotto.

Il gioco gli piaceva, all’inizio s’è lamentato come un martire: «Fare il burattino non mi piace, ma mi servono i soldi», questo più o meno quello che diceva in giro.

Poi le esibizioni, i complimenti, quelli della giuria (compresi quelli della sua ex Selvaggia Lucarelli, giurata temibile ma non per lui), ma ora il giocattolino pare l’abbia annoiato.

Vero? Falso? Milly Carlucci tocca ferro: lui in tv funziona.