Morgan età, biografia e vero nome

Il vero nome è Marco Castoldi ed è nato a Milano il 23 dicembre 1972. Quanti anni ha Morgan? La sua età oggi è di 48 anni. Fino al 1987 ha vissuto a Muggiò (in provincia di Monza) con la sua famiglia. Parlando proprio della sua famiglia, purtroppo nel 1988 ha vissuto un momento davvero tragico e cioè il suicidio del padre, avvenuto l’11 ottobre. Questo fatto davvero traumatico lo ha portato a scrivere molte volte a proposito della sua perdita e delle difficoltà sorte in casa.

Qualcuno si è chiesto come si chiama il padre di Morgan. Ebbene suo papà si chiamava Mario Castoldi, mentre sua madre è Lucia. Ha una sorella di nome Roberta.

C’è chi si chiede dove ha studiato Morgan? Dalle informazioni che abbiamo il cantante ha studiato al liceo classico Bartolomeo Zucchi di Monza, ma non vi ha mai concluso gli studi. Preferì, infatti, il diploma professionale con indirizzo Edilizio Compositivo Artistico (geometra sperimentale) presso l’IPSIA – Istituto Prefessionale Statale per l’Industria e l’Artigianato G. Meroni di Lissone.

Non terminando mai gli studi al conservatorio (non si presentò all’esame dell’ottavo anno), decise di dare una svolta alla sua carriera musicale iniziando quindi quella professionista all’età di 16 anni con il pianobar.

Vita privata

Non c’è solo la carriera nella vita di Morgan, ma anche il gossip legato alla sua vita sentimentale è sempre stata al centro delle chiacchiere. La sua relazione più famosa è sicuramente quella con l’attrice Asia Argento. I due hanno avuto una relazione dal 2000 al 2007, collaborando anche per molti progetti lavorativi. Dal loro amore è nata una figlia, il 20 giugno 2001: Anna Lou. Alla fine della loro ci sono state molte polemiche intorno alla vicenda.

Poi Morgan ha iniziato una relazione con Jessica Mazzoli, ex concorrente di X Factor 5, e dalla loro unione è nata una figlia il 28 dicembre 2012: Lara. La storia è durata poco, tanto che si erano già lasciati quando è nata la bambina.

Proprio questa vicenda è attualmente molto al centro delle polemiche, visto che Jessica Mazzoli è stata una delle concorrenti del Grande Fratello. La ragazza all’interno della casa ha raccontato di essere stata lasciata sola da Morgan negli ultimi mesi di gravidanza e che il cantante poi non ha mai voluto conoscere sua figlia. Morgan a sua difesa ha detto che avrebbe voluto conoscere la piccola Lara, ma Jessica non lo permise.

Nel 2020 non si fatto che parlare di lui poiché si è trovato sfrattato da casa sua e stava cercando di risolvere questi problemi. Intanto è diventato padre per la terza volta e ha scritto un libro dove parla della vicenda che l’ha coinvolto con Bugo.

Dove seguire Morgan: Instagram e social

Il modo migliore per seguire Morgan sui social network è sicuramente attraverso il suo profilo Instagram.

Qui l’artista condivide i suoi progetti lavorativi, ma anche momenti di vita quotidiana con la solita particolarità che lo contraddistingue.

Sicuramente Morgan è molto amato e apprezzato, visto che vanta oltre 276 mila follower. Tra le tante cose ha presentato con Antonio Silva (come da lui stesso pubblicizzato) la 43esima edizione del “Premio Tenco”. La manifestazione si è tenuta pochi giorni fa (dal 17 al 19 ottobre) al Teatro Ariston di Sanremo.

La carriera

Come in molti sanno, Morgan è un cantautore, musicista e scrittore italiano: la sua passione per la musica è stata presente in lui sin da bambino. Infatti si approcciò alla chitarra all’età di sei anni, ma trovò subito delle difficoltà per il suo essere mancino, così si buttò sul piano. Le prime composizioni risalgono all’età di nove anni e a dieci anni ha composto una sonata al pianoforte.

Col tempo Morgan, nome scelto in onore del corsaro gallese Henry Morgan, iniziò ad avvicinarsi alla corrente musicale New romantic, poi al Rock degli anni sessanta e infine nacque in lui la passione per i sintetizzatori.

Come detto la sua carriera professionista iniziò a 16 anni con il pianobar, poi iniziò a suonare il basso elettrico studiando da autodidatta una tecnica con posizioni capovolte visto il suo essere mancino. Continuando a comporre e ad arrangiare canzoni, nel 1988 fondò insieme ad Andrea Fumagalli la band Golden Age, ma il primo disco non ebbe successo e quindi si sciolsero. Ma insieme ad Andy, Morgan formò i Bluevertigo insieme anche a Marco Pancaldi (poi sostituito da Livio Magnini) e Stefano Panceri (sostituito poi da Sergio Carnevale).

Il debutto dei Bluevertigo è avvenuto nel 1994 con il singolo Iodio, partecipando anche a Sanremo Giovani e ottenendo consensi della critica, ma arrivando terzi tra i gruppi musicali. Le difficoltà del gruppo arrivarono dopo l’ultimo posto al Festival di Sanremo nel 2001. Ma i Bluevertigo si fecero rivedere insieme il 15 luglio 2002 con l’apertura del concerto di David Bowie al Summer Festival di Lucca e nella notte di San Silvestro a Roma nel 2004. La band tornò ufficialmente nel 2008 in occasione del programma Storytellers di MTV, intraprendendo poi un tour estivo. I componenti dei Bluevertigo si riunirono in seguito altre volte in occasione di eventi particolari e mini tour estivi.

Molto più ricca è invece la carriera di Morgan come solista iniziata ufficialmente nel 2003 con il suo primo album d’esordio, “Canzoni dell’appartamento”, vincendo anche la targa Tenco. Ha vinto anche il Cilindro d’Argento e il premio Lucrezia Nuove Stelle. Dopo molti altri lavori, album e collaborazioni, nel 2009 venne annunciata la sua partecipazione al Fesival di Sanremo. Ma a pochi giorni dall’inizio venne escluso dalla competizione a causa di una sua dichiarazione. Sembra, infatti, che al mensile Max avesse detto di usare la droga come antidepressivo. Successivamente Morgan disse che quella dichiarazione gli era stata estorta con l’inganno.

X Factor

Nella sua lunga carriera ci sono varie collaborazioni anche per la composizione di colonne sonore. Poi nel 2008 è stato giudice della prima edizione di X Factor su Rai 2, rimanendovi fino alla terza edizione compresa. Ha saltato la quarta edizione (presentandosi solo come ospite) ed è poi tornato dalla quinta fino all’ottava.

Ha scritto un libro (uscito nel 2009) dal titolo “In pArte Morgan”, ha sostenuto ed è stato direttore artistico di un nuovo progetto del canale televisivo musicale Match Music. Nel 2010 è stato ospite fisso del programma Le invasioni barbariche, su La7. Nel 2012 è stato registra dell’opera teatrale Il matrimonio segreto.

Amici

Morgan è stato anche giudice al serale della quindicesima edizione di Amici. Mentre durante la sedicesima edizione del programma di Maria De Fiippi fu direttore artistico per sole 4 puntate.

Venne escluso a seguito di ripetuti dissapori sia con la produzione di Amici che con i ragazzi della squadra bianca. Tra l’altro, dopo vari attacchi nei confronti dello show, Mediaset gli fece una querela per diffamazione.

The Voice Of Italy

Infine nel 2018 è stato co-conduttore della 42° Rassegna della canzone d’autore, promossa dal Club Tenco. Nel 2019 è stato uno dei coach di The Voice of Italy, presentato da Simona Ventura, accanto a Gué Pequeno, Elettra Lamborghini e Gigi D’Alessio.

Sanremo

Nel 2020 torna al Festival di Sanremo per la quarta volta insieme a Bugo. Con il cantante presenta la canzone Sincero, un pezzo che parla dell’ipocrisia dell’uomo moderno. Marco e il collega Cristian, però, sono stati squalificati a ridosso della Finale (qui i dettagli). Da lì non sono mancati scontri e incomprensioni tra i due.

Nel 2020 ha pubblicato L’audiolibro di Morgan (Io, l’amore, la musica, gli stronzi e Dio).

Morgan a Ballando con le Stelle

Una nuova sfida per Morgan arriva nel 2021 con l’ingresso nel cast di Ballando con le Stelle.

Fortemente voluto da Milly Carlucci, il cantante ha la possibilità di mettersi alla prova e dimostrare come se la caverà con i passi di danza. Ad accompagnarlo ci penserà l’esperta insegnante Alessandra Tripoli, la quale nel recente passato ha ottenuto ottimi piazzamenti nella trasmissione.

Vedremo come se la caverà Marco Castoldi in questa avventura. Nel mentre vediamo tutti i concorrenti con cui dovrà scontrarsi…

