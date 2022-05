1 I promossi e bocciati di Up & Down

Sul nuovo numero di Novella 2000 torna la rubrica di Roberto Alessi, Up & Down, con tutti i vip più chiacchierati della settimana e degli ultimi giorni.

Partiamo subito da Stash e Crytical…

Crytical e Stash: voto Up

Stash e Crytical – Up & Down

In un mondo di bugiardi, la parola data per qualcuno ha un valore. E così Stash ha rispettato la promessa fatta a Crytical, eliminato da Amici, ma pieno di talento, di aprire i concerti con i The Kolors.

Prima data fatta a Monreale, ma Stash ha intenzione di continuare a far aprire a Crytical, rapper di talento, altre sue date.

La più felice è Anna Pettinelli che lo aveva in squadra ad Amici e che scrive sui social: «Sono molto felice: Stash è un grande musicista e Critycal è un grande rapper».

Una sola domanda: ma dove va scritta la “Y”?