1 La rubrica Up & Down

Up & Down

Anche questa settimana Novella 2000 torna in edicola con tante interviste esclusive e gossip. Non manca, ovviamente, la rubrica Up & Down, in cui il direttore Roberto Alessi ci racconta i personaggi più in vista in questi giorni.

Nella seguente gallery troviamo tutti i promossi e bocciati di Up & Down: Imma Battaglia, Carolina Marconi, Amadeus, Eros Ramazzotti.

E ancora tra gli altri vip Nicolas Vaporidis, Elliot Page e Carmen Consoli. Infine troviamo ancora Jasmine Carrisi, Antonella Elia e Miuccia Prada. Vediamo quindi cosa riserva Up & Down i vip più in vista della settimana…

Imma Battaglia è Up

Imma Battaglia

Imma Battaglia, attivista LGBT ha ufficializzato la sua candidatura alle primarie del centrosinistra per diventare sindaco di Roma.

Non credo che abbia chance: mi dicono che saranno i suoi stessi “amici” a girarle intorno e poi, diciamocelo, nella città del Papa… Però mi fa tenerezza con quale amore protegge la sua Eva Grimaldi, sua moglie:

«Lei non si innamora delle donne, si è innamorata solo di me. È diverso», dice.

Sono amico di Eva da quando aveva 18 anni, ha avuto un marito e fidanzati. Imma è forse l’unica ad averla davvero amata sinceramente.