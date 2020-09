1 Dopo essere stata accusata di soffrire ancora di disturbi alimentari, Valentina Dallari interviene e fa chiarezza sulla situazione

Sono passati alcuni anni da quando Valentina Dallari era seduta sul trono di Uomini e Donne e da allora la deejay ne ha fatta di strada. Tuttavia la blogger come sappiamo ha avuto anche un passato non facile, e nel gennaio del 2018 ha raccontato di soffrire di disturbi alimentari. Per questo motivo la Dallari ha deciso di affrontare un lungo processo di guarigione, passando quasi un anno in una clinica. Per fortuna a poco a poco Valentina è tornata a stare bene, ed ha deciso di raccontare la sua esperienza in un libro, ma non solo. L’ex tronista si è infatti spesso mostrata senza filtri anche sui social, dove ha cercato di aiutare le persone che si trovavano nella sua stessa condizione.

Tuttavia da qualche ora Valentina Dallari è finita nuovamente al centro dell’attenzione. Alcuni followers hanno infatti accusato la deejay di soffrire nuovamente di disturbi alimentari. Così, stufa di sentirsi sotto accusa, la blogger ha deciso di intervenire su Instagram, dove ha fatto chiarezza sulla situazione con un lungo sfogo. Queste le sue dichiarazioni:

“Quando vi ho fatto entrare nella mia vita privata raccontandovi della mia malattia, l’ho fatto perché volevo aiutare le persone che mi stavano ascoltando e che magari ci stavano a loro volta passando. Ma questo non vi dà comunque il diritto di scrivermi ‘Hai una ricaduta?, ‘Ti stai ammalando’, ‘Sono preoccupata’. Prima cosa, non è assolutamente vero, e seconda cosa, è una cosa brutta da dire ad una persona che è uscita da una malattia del genere. Le fate mettere in dubbio tutto quello che ha fatto fino ad ora, le fate venire l’angoscia, e si inizia a fare domande del tipo: “Oddio allora non mi rendo conto che c’è qualcosa che non va?”. Sono cose brutte da dire. In ogni cosa c’è una linea che non va oltrepassata, questi commenti teneteli per voi. A me dispiace essere così dura, ma ci sono cose che proprio non riesco a tollerare”.

Nessun pericolo dunque per Valentina Dallari. L’ex tronista sta bene e pare che non ci siano problemi in vista. La deejay continua ad essere però molto sensibile sull’argomento e proprio per questo qualche mese fa si è duramente scontrata con Giulia De Lellis. Rivediamo cosa è accaduto.