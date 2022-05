1 La disavventura di Valentina Ferragni

Solo qualche giorno fa Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno fatto ritorno in Italia dopo una bellissima vacanza trascorsa alle Hawaii. I due influencer hanno infatti deciso di staccare la spina per un po’ e di concedersi del relax e naturalmente il tutto è stato testimoniato sui social. Tuttavia il viaggio di ritorno non è stato piacevole per la coppia e non sono mancate numerose disavventure. Proprio la Ferragni infatti su Instagram, furiosa, ha svelato quello che è accaduto. Tutto è iniziato quando il volo Honolulu – Los Angeles è atterrato in ritardo di alcune ore, facendo perdere tutti i voli successivi alla coppia. Valentina e Luca così sono stati costretti a riorganizzare il loro rientro in Europa, e a fermarsi in hotel in California per poter ripartire il giorno successivo. Ma l’incubo non è finito qui.

Valentina Ferragni ha infatti svelato che la compagna aereo con cui viaggiavano ha perso tutti i loro bagagli e che nessuno è riuscito a trovarli. Nonostante l’Airtag indicasse chiaramente la loro localizzazione nell’aeroporto, gli assistenti si sono rifiutati di cercare e a quel punto per protesta l’influencer e Luca Vezil si sono seduti per terra in attesa delle loro valigie. Tuttavia però qualcuno ha allertato la polizia. Ecco cosa ha affermato la Ferragni in merito:

“Hanno chiamato la polizia perché non possiamo stare seduti per terra, dicono che potremmo essere pericolosi. Abbiamo aspettato due ore, ma non riescono a trovarli. Siamo partiti perché non potevamo perdere di nuovo il volo”.

Valentina Ferragni e Luca Vezil sono così stati costretti a rientrare in Italia senza i loro bagagli, e l’influencer non ha potuto fare a meno di scagliarsi duramente contro la compagnia aerea. Alcune ore fa intanto c’è stato il baby shower organizzato per Francesca, sorella di Valentina e di Chiara. Proprio quest’ultima però non si è accorta di aver spoilerato il nome del nascituro. Andiamo a rivedere cosa è accaduto.