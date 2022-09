1 Le parole di Valentina Ferragni

Piccolo problema per Valentina Ferragni. L’amata influencer infatti sui social si è mostrata con gli occhiali da vista, cosa che accade molto raramente. Di solito infatti la sorella di Chiara Ferragni è abituata a indossare le lenti, tuttavia in questi giorni è impossibilitata nell’usarle. Tramite le Instagram Stories così Valentina ha raccontato di avere un’infezione all’occhio e che per questo motivo è costretta a usare gli occhiali da vista. Queste le sue dichiarazioni:

“Non esco mai con gli occhiali, ma qualche volta (lo 0,1% delle volte) mi piace. Comunque è troppo difficile truccarsi senza lenti a contatto. Ci vedo talmente poco che persino lo specchio davanti al lavandino è troppo lontano e non riesco a vedere bene cosa sto facendo, mi devo rimettere gli occhiali ogni 3 secondi per guardare bene il tutto. Rivoglio le mie lenti. Le ho dovute togliere perché ho un occhio che ha una piccola infezione e quindi non posso usarle per qualche giorno”.

Alcuni fan a quel punto hanno consigliato a Valentina Ferragni di sottoporsi a un’operazione per la miopia. Tuttavia l’influencer ha svelato che al momento non può effettuare quel tipo di operazione e ha spiegato il motivo. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“Mi state tutti dicendo di fare il laser agli occhi. Lo farei subito ma purtroppo la miopia ancora non si è stabilizzata, se fosse stabile lo farei subito”.

Nel mentre in questi giorni si è parlato di una presunta crisi tra Valentina Ferragni e il suo storico fidanzato Luca Vezil, che quest’anno per la prima volta non hanno trascorso le vacanze estive insieme. Andiamo a rivedere perché e quello che è accaduto.