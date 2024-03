Valentina Ferragni vola agli Oscar! La sorella di Chiara tra gli invitati al party di Elton John

Social

Andrea Sanna | 11 Marzo 2024

Chiara Ferragni Valentina Ferragni

Oltre a Chiara, anche Valentina Ferragni ha raggiunto l’America. E l’ha fatto per una speciale occasione! Ha preso parte all’ “Elton John Oscar viewing party”, sfoggiando un abito di color rosa, come rivelato da lei stessa su Instagram.

Valentina Ferragni

Non solo Chiara Ferragni è volata a New York (come preannunciato da Pomeriggio 5) per un breve viaggio di lavoro, anche la sorella Valentina Ferragni ha raggiunto gli States, direzione Los Angeles.

Dopo ben 15 ore di volo Valentina Ferragni ha raggiunto la California. Ma non ha avuto molto tempo di riposare! Posati i bagagli infatti ha raggiunto da prima un ristorante per pranzare, poi ha avuto modo di mostrare ai suoi follower la camera d’hotel.

Ma come mai Valentina Ferragni si trova in America? Qual è la motivazione di questo viaggio? Ebbene ora abbiamo la risposta che ha tanto incuriosito diversi utenti: Valentina è sbarcata negli USA per partecipare (è la sua prima volta) a un evento molto importante: “l’Elton John Oscar viewing party”.

Sui social Valentina Ferragni ha confessato di essere davvero molto emozionata per questa grande opportunità. ma ha anche voluto mostrare l’intera giornata. Senza spoilerare troppo ha realizzato dei video durante la preparazione tra trucco e parrucco, confrontandosi poi con gli utenti anche sulla scelta dell’abito. Euforica per questa esperienza, Valentina ha poi spoilerato finalmente il tutto con un post su Instagram:

“Il mio primo tappeto rosso di Hollywood all’ ‘Elton John Oscar viewing party’. Qualcuno mi pizzica, sto sognando?”, ha scritto Valentina ancora incredula mentre ha sfoggiato un bellissimo abito di color rosa firmato Marchesa Fashion.

In un momento piuttosto delicato per lei e la sua famiglia, a causa della crisi tra sua sorella Chiara e Fedez (con il quale si è defollowata sui social), Valentina Ferragni ha ritrovato il sorriso negli Stati Uniti d’America!