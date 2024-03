Fedez e le sorelle di Chiara si defollowano su Instagram e lui toglie Chiara dalla foto profilo

Social

Andrea Sanna | 9 Marzo 2024

Chiara Ferragni Fedez

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez pare abbia portato dei malumori anche con il resto della famiglia, almeno a giudicare dall’ultimo gesto social del rapper e delle sorelle dell’influencer. Le parti hanno smesso di seguirsi reciprocamente su Instagram.

Fedez e le sorelle di Chiara: l’ultimo gesto social

“È un momento di crisi, un po’ più forte ma vediamo, ora non so“, con queste parole Chiara Ferragni a Che tempo che fa, solo la settimana scorsa, ha commentato i rumor sul periodo complicato vissuto tra lei e Fedez. Una situazione che al momento sembra essere in fase di stallo.

Chiara Ferragni, come aveva già preannunciato Pomeriggio 5, si trova in America e a quanto pare ci starà per qualche giorno. Fedez invece è qui in Italia, con Leone e Vittoria. Ma c’è qualcosa che evidentemente è successo (e che non sappiamo nello specifico) da portare a un gesto social netto.

I più attenti hanno notato infatti che Fedez ha smesso di seguire Valentina e Francesca, sorelle di sua moglie Chiara Ferragni, su Instagram. E a quanto pare anche loro hanno ricambiato con la stessa moneta. Non sappiamo da chi sia partito tutto, ma sta di fatto che l’accaduto non è passato di certo inosservato.

Profilo Instagram di Fedez e delle sorelle di Chiara

Anche perché non è finita qui, perché Fedez (esattamente come fatto da Chiara Ferragni nelle scorse settimane) ha cambiato foto profilo al suo account Instagram. Non compare più l’immagine in bianco di famiglia, ma uno scatto del rapper durante il concerto del 1° maggio.

La nuova foto profilo di Fedez

Nessuna delle parti ha proferito parola a riguardo e di conseguenza non sappiamo cosa abbia potuto portare a ciò nello specifico. Quello che si augurano molti fan, però, è che dopo questo periodo di tempesta tra Fedez e Chiara Ferragni possa tornare finalmente il sereno.