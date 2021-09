1 Katia Ricciarelli contro Valentina

Ieri sera al Grande Fratello Vip 6 non sono mancati momenti di tensione. Uno riguarda il ritorno di Valentina Nulli Augusti che, come vedremo in seguito, si è scontrata con alcuni vipponi per aver parlato male di lei e ha avuto un altro faccia a faccia con Tommaso Eletti. A commentare l’accaduto è stata anche Katia Ricciarelli, che non si è di certo risparmiata nei suoi confronti.

Questo perché poco dopo il battibecco con i concorrenti alla domanda di Alfonso Signorini: “Ma ti piacerebbe partecipare al GF Vip?“, Valentina Nulli Augusti ha risposto con un: “Me le anniento tutte“. Una frecciatina che a Katia Ricciarelli non è di certo sfuggita. Subito dopo la messa in onda della puntata i concorrenti hanno consumato la cena e si sono messi a commentare quanto successo poco prima.

Secondo il parere di Alex Belli, Valentina avrebbe dovuto evitare di attaccare in quel modo Tommaso davanti a tutta Italia, una persona poi che fino a poco tempo fa diceva di amare. Soleil Sorge si è detta dello stesso avviso e ha confermato di provare poca simpatia. A non risparmiarsi è stata anche Katia Ricciarelli che si è scagliata contro Valentina Nulli Augusti con queste parole, gentilmente raccolte da Biccy:

“Se quella fosse entrata dentro l’avremmo fatta davvero nera. […] Quello che ha detto non mi è piaciuto. Perché dire che è una casa di vipere non va bene. Non mi è piaciuta proprio per quello che ha detto. Ma la faccia di Tommy? Tenera, emozionata, da ragazzino, da bambino, non la dimenticherò mai più. Mi ero affezionata tanto a lui. Per me se tornasse sarei molto contenta. Mentre quella Valentina proprio no”.

Ha sentenziato senza troppi giri di parole Katia Ricciarelli riguardo all’atteggiamento di Valentina Nulli Augusti. Insomma se dovesse scegliere tra i due preferirebbe vedere ritornare in Casa Tommaso Eletti. E a proposito di questo andiamo a rivedere lo scontro in puntata tra Valentina e i vipponi e, in seguito, con il suo ex…