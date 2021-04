1 Brando Giorgi e Valentina Persia hanno già lavorato insieme?

Nel corso della puntata di ieri sera, 12 aprile 2021, de L’Isola dei Famosi abbiamo visto non solo lo spoiler di Fariba circa Playa Esperanza, ma anche duri scontri tra Brando Giorgi e l’intero gruppo, in particolare con Valentina Persia. Il tutto è partito da una clip durante il quale vediamo l’attore allontanarsi dal gruppo, isolandosi, e definirli “un branco“. Il naufrago, poi, una volta tornati in diretta ha detto:

La mia Isola è partita male, sono stato subito fermato dalla Isoardi. Sono uno dei pochi che si è fatto quattro isole, evidentemente non sono bravo a costruire dei rapporti in questa avventura. Da quello che vedo io qui ci sono due teste: Gilles e Valentina. Io dentro ho trovato personalità diverse, ma è il gioco. Andrea ha detto che ho fatto lo show.

Ilary, quindi, ha chiesto il parere anche di Valentina Persia dopo che Brando Giorgi ha terminato il discorso. Lei le ha chiesto perché ce l’ha con lui e la comica ha risposto che è arrabbiata con lui perché non fa mai niente e ha un modo melenso di parlare. Ha, quindi, aggiunto: “Non mi devi dire amore perché non ti conosco“. Ma siamo sicuri sia così? Su Twitter, infatti, Sonia Lorenzini ha pubblicato una foto che ritrae i due a lavoro insieme in una fiction. Loro, in televisione, infatti hanno partecipato a Caterina e le sue figlie 3 e in Sangue caldo.

Ora, Valentina potrebbe aver mentito, ma esiste un’altra possibilità. Ovvero quella che si tratti semplicemente di un modo di dire. Nel senso che, nonostante abbiamo già lavorato insieme, non c’è mai stata grande confidenza da nessuna delle due parti. Noi non possiamo saperlo questo. Continuate, quindi, a seguirci per altri aggiornamenti e tante news.