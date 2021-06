1 Valentina Persia dice no al GF Vip

Valentina Persia, di recente, ha rilasciato una lunga intervista a SuperGuidaTV all’interno della quale ha spiegato i motivi per i quali non parteciperebbe al GF Vip. Ma non solo. Infatti ha anche spiegato cosa l’ha portata a decidere di prendere parte a L’Isola dei Famosi e se la rifarebbe. Partiamo proprio dalle ragioni che l’hanno spinta a partecipare:

Devo dire che l’Isola di per se è un programma che ho sempre visto. È un programma forte, diverso da tutti gli altri reality, ti si chiede tanto. L’ho sempre aspettata, ricordo con il mio papà quando era in vita che guardavamo l’Isola e mi diceva: “se ti dovessero chiamare all’isola dei Famosi vai, è il programma fatto apposta per te”. Fa scoprire il tuo animo selvaggio, che mi appartiene tanto. Un programma dove non porti in scena nulla, non c’è un palco nell’occhio immaginario di chi partecipa. […]

Si tratta, quindi, di una specie di omaggio al padre. Prima di parlare del GF Vip, poi, Valentina Persia ha risposto alla domanda: “Tornando indietro è un reality che rifaresti?“. Questa la sua riflessione:

Assolutamente si nel bene e nel male. C’è stato cuore, sono sempre stata me stessa in ogni momento. Ogni secondo sull’isola è stato vissuto con delle modalità diverse, con un cuore all’inizio impaurito ma che poi si è fatto abbracciare da ogni granello di sabbia.

Arriviamo, finalmente, alla questione GF Vip e a cosa ha detto a riguardo Valentina Persia. l’ex naufraga e celebre comica entrerebbe nella casa più spiata d’Italia se glielo proponessero? Ecco cos’ha affermato:

Assolutamente no. Penso proprio di no. Mi piace Alfonso è una persona splendida, ma penso di non voler campare di reality. L’Isola ti chiede molto che va ben oltre al non mangiare. Questo programma è arrivato nel momento giusto, il GF Vip non aggiungerebbe nulla di quello che non ha già aggiunto l’Isola dei Famosi.

