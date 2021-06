Chi è Valentina Persia? Età, compagno, figli e Instagram

Conosciamo meglio Valentina Persia, naufraga dell’Isola dei famosi 2021, attraverso la biografia, la vita privata, i figli, il compagno, la carriera e Instagram.

Chi è Valentina Persia

Nome e Cognome: Valentina Persia

Data di nascita: 1 ottobre 1971

Luogo di nascita: Roma

Età: 49 anni

Segno zodiacale: Bilancia

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: comica, cabarettista, attrice e ballerista

Figli: ha due figli gemelli Lorenzo e Carlotta

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @persiav

Valentina Persia età altezza e biografia

Scopriamo qualcosa in più su Valentina Persia, naufraga dell’Isola dei famosi 2021. Dov’è nata Valentina Persia e dove abita oggi? Di origini romane, è nata appunto a Roma l’1 ottobre 1971 e abita ancora nella capitale. Ha quindi 49 anni di età ed è del segno zodiacale della Bilancia. Per quanto riguarda l’altezza e il peso non abbiamo informazioni. Non ha nemmeno tatuaggi.

Della sua famiglia non sappiamo molto. Ma sappiamo che sin da piccola si è appassionata di danza e quindi ha intrapreso questo percorso di studi, diplomandosi all’Accademia Nazionale di Roma. Ha studiato questa disciplina per 20 anni. Inoltre si è diplomata anche in recitazione.

Ama la lettura, adora i profumi, soprattutto le fragranze floreali, e le piace imparare, non solo per motivi di lavoro, i dialetti italiani, in special modo quelli del sud. È anche molto amica dell’attore Leo Gullotta, il quale le è stato molto vicino in un momento difficilissimo della sua vita, aiutandola a riprendersi.

Vediamo adesso la sua carriera…

La carriera di Valentina Persia

Parlando di lavoro, Valentina Persia ha iniziato la sua carriera a teatro nel 1985, prima ancora del diploma, alle Terme di Caracalla durante la stagione lirica e di balletto. Dopo il diploma è diventata protagonista del Teatro Parioli di Roma. Da qui ne è derivato un enorme successo. Sempre a teatro è stata protagonista della commedia Odio il rosso e nel 2013 ha recitato nello spettacolo Maria Stunata.

La sua carriera televisiva è iniziata nel 1994 con il debutto nel programma La sai l’ultima? arrivando in finale. Ha partecipato poi al programma Saxa Rubra. Nel 1997 è stata ospite fissa della trasmissione Sotto a chi tocca e dal 1998 al 2002 ha fatto parte del cast fisso de La sai l’ultima?. All’inizio degli anni 2000 è stata ospite fissa del programma di Rai 1 Ci vediamo su Rai uno.

Ha avuto successo nel varietà Come sorelle e nel 2003 ha affiancato Pippo Franco e Natalia Estrada in La sai l’ultimissima?. Nel 2007 invece ha partecipato a Tintarella di luna e poi ha fatto parte dello show del Bagaglino E io pago. L’anno successivo era nel cast di Gabbia di matti. Oggi, nel 2021, Valentina Persia è tra i concorrenti dell’Isola dei famosi.

Valentina Persia ha anche una carriera come attrice. Ha iniziato al cinema con il film Étoile, poi con Villa Ada, Teste di Cocco, Nicola, lì dove sorge il sole e infine Buona Giornata. In TV il primo lavoro come attrice è stato nella miniserie Madame. Poi ha avuto un ruolo nella seconda e nella terza stagione di Caterina e le sue figlie. Ha recitato in Di che peccato sei?, e anche nelle fiction L’onore e il rispetto – Parte seconda e Sangue Caldo.

Eccoci alla sua vita privata…

Vita privata

Parlando della vita privata e sentimentale di Valentina Persia, non sappiamo molto. Tutto ciò che conosciamo lo apprendiamo dalle sue interviste. Chi era il marito di Valentina di Persia?

L’attrice e comica è stata fidanzata quattro anni con un architetto catanese di nome Salvatore, il quale è venuto a mancare prematuramente nel 2004. La loro è stata una storia piena d’amore, trovava il fidanzato una persona fantastica che la amava davvero tanto. Per questo la sua perdita l’ha completamente devastata. L’attore Leo Gullotta le è stato molto vicino e l’ha aiutata a superare il momento difficile.

Nel 2015 Valentina Persia è diventata madre di due gemelli: Lorenzo e Carlotta. Un lieto evento che però è stato causa di una brutta depressione post-partum. L’attrice si è infatti sentita inadatta, si trovava spesso da sola, era stanca ed ha avuto un crollo psicologico. Grazie all’aiuto di un medico oggi Valentina Persia si è ripresa totalmente ed è diventata una mamma felicissima dei suoi due bambini. Non sappiamo però chi è il padre dei suoi figli e non sappiamo se ha attualmente un compagno.

Dopo questa esperienza post-partum, la Persia ha anche scritto un libro che possa essere d’aiuto per tutte quelle donne che si sono trovate (o si troveranno) nella sua stessa situazione di depressione. Il titolo del libro è Questo bimbo a chi lo do: come la depressione mi ha aiutata a diventare mamma.

Dove seguire Valentina Persia: social e Instagram

Ora che conosciamo meglio chi è Valentina Persia, è possibile seguirla sui social network? La risposta è ovviamente sì e il modo migliore è sicuramente attraverso il suo profilo Instagram. L’account vanta oltre 96 mila follower.

Il profilo è pieno di selfie e scatti di vita quotidiana. Usa il social per tenere i suoi seguaci costantemente aggiornati riguardo i suoi lavori e le sue apparizioni televisive.

I suoi figli, invece, non compaiono mai nei post poiché preferisce tenerli lontani dai riflettori al momento.

E visto che adesso è una dei naufraghi dell’Isola dei famosi 2021, ecco la sua esperienza nel programma…

Valentina Persia all’Isola dei famosi 2021

Valentina Persia oggi è una dei naufraghi dell’Isola dei famosi 2021. Il programma, condotto per la prima volta da Ilary Blasi, inizia la messa in onda lunedì 15 marzo. E come inviato c’è Massimiliano Rosolino.

Valentina è molto contenta di partecipare a questo reality e sa che al gruppo può essere utile nel cucinare. A tal proposito, la cosa che le fa più paura è quando non bolle l’acqua. Si distinguerà per la sua leggerezza, ma forse qualcuno degli altri avrà problemi col suo essere diretta. Inoltre, odia perdere.

E se fosse la vincitrice, cosa ne farebbe della vincita?

Aiuterei i miei figli e l’ospedale Bambino Gesù di Palidoro, in provincia di Roma.

Ma conosciamo anche tutti gli altri naufraghi…

I concorrenti dell’Isola dei famosi 2021

Ecco chi sono tutti i naufraghi dell’edizione 2021 dell’Isola dei famosi:

E ancora:

In questa edizione è presente anche la Parasite Island. Qui hanno vissuto due concorrenti: Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. Solo in un secondo momento hanno raggiunto gli altri compagni.

Vediamo quindi il percorso di Persia nel reality…

Il percorso di Valentina Persia

L’avventura di Valentina Persia all’Isola dei famosi 2021 inizia ufficialmente lunedì 18 marzo, poiché è entrata con il secondo gruppo. Vedremo come andrà il suo percorso.

Prima e seconda settimana

L’attrice comica fa parte del team dei Buriňos. Valentina ha già trovato la rivalità con alcuni suoi compagni e ha lamentato il fatto che solo alcuni di loro sono collaborativi. Poi ha raccontato qualcosa sulla sua vita privata, che ha fatto commuovere tutti.

Terza e quarta settimana

All’Isola Valentina, durante la diretta, ha rivissuto il terribile periodo dopo la gravidanza.

Intanto inutile dire che si sono create delle dinamiche che hanno coinvolto la Persia, prima contro Elisa e poi anche contro Brando, con il quale discute molto spesso.

Quinta settimana

Valentina è uno dei personaggi più attivi a L’Isola dei Famosi, sia per quanto riguarda il darsi da fare, che per le dinamiche. La Persia ha discusso con Fariba, ma anche con Brando. Proprio con quest’ultimo ha avuto modo di lavorare in passato.

Nel corso della puntata di lunedì si è verificato un altro scontro tra Valentina e Fariba. Lite che ha totalmente diviso il pubblico. Antonella Elia si è schierata dalla parte della Tehrani, così come la figlia di quest’ultima, Giulia Salemi. A prendere le parti della Persia, invece, suo fratello.

Sesta e settima settimana

Valentina ha discusso ancora con Fariba, ma anche con Beatrice. Tra la Persia e la Tehrani non sembra scorrere buon sangue. Ad intervenire ancora una volta sui social è stata Giulia, che ha preso le parti di sua madre Fariba.

Anche in puntata Valentina è stata grande protagonista e ha avuto modo di affrontare tramite collegamento la figlia della Tehrani. Intanto la Persia è sempre più complice con Francesca, ma non ha apprezzato il comportamento di Miryea nei confronti del gruppo.

A L’Isola dei Famosi Valentina continua a farsi valere, attirando però alcune antipatie e ha ancora raccontato la sua storia.

Ottava settimana

Valentina non ha gradito la nomination di Isolde, tanto da non rivolgerle la parola una volta finita la puntata. Le due si sono poi confrontate e…. scontrate!

La Persia si è salvata al televoto. Valentina ha così potuto sfidare la leader Isolde alla “prova del girarrosto”, ma a vincere è stata la Kostner. Ovviamente non sono mancati scontri con gli altri naufraghi!

Nona settimana

Insieme a pochi altri compagni, Valentina è risultata immune e dunque ha scampato la nomination.

Per la Persia però anche qualche momento di paura. L’attrice è infatti svenuta, ma per fortuna ora si è ripresa e sta bene.

Valentina ha avuto modo di parlare con Rosaria del cambio di comportamento da parte di Isolde nei confronti del gruppo. Intanto da fuori Antonella Elia è tornata ad esprimere giudizi pungenti nei confronti della comica che di Angela.

Tra le altre notizie, Valentina si trova coinvolta nell’ennesima discussione tra Andrea e Fariba.

Decima e undicesima settimana

Valentina continua ad essere molto incisiva all’interno delle dinamiche del gioco e ha ammesso di essere infastidita per non aver ancora raggiunto la finale, che tanto brama.

E così è stato: Valentina è una delle finaliste de L’Isola dei Famosi. Vincerà lei?

