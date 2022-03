Chi sono Valentina e Samuel di Ultima Fermata? Età e Instagram

Tra le coppie del nuovo format di Canale 5, Ultima Fermata troviamo anche Valentina e Samuel. Ma cosa sappiamo di loro? Scopriamo tutte le varie informazioni che li riguardano, dall’età alla vita privata per passare a Instagram.

Chi sono Valentina e Samuel

Valentina e Samuel età e biografia

A proposito della biografia di Valentina e Samuel di Ultima Fermata, purtroppo a oggi non sappiamo nulla. Ora come ora non conosciamo data e luogo di nascita o la loro età. Impossibile quindi scoprire anche il loro segno zodiacale.

Ignoto anche altezza e peso di entrambi, così come la loro professione.

La vita privata

Cosa sappiamo a proposito della vita privata di Valentina e Samuel di Ultima Fermata? La coppia è unita in matrimonio (non siamo in grado di dirvi se hanno dei figli) ora messo in crisi da una terza persona. Ma ecco tutti i dettagli.

Samuel e Valentina, in base al racconto del ragazzo nella video diffuso su Canale 5, sono sposati da quasi sei anni. A tal proposito ha spiegato: “Purtroppo il rapporto tra me e Valentina è in crisi. Ha conosciuto casualmente un uomo e a oggi sono amici del cuore. Un mese fa mi ha fatto recapitare questa lettera dove chiede di poter avere un divorzio consensuale. Ho scritto a questo programma perché voglio cercare di recuperare il nostro matrimonio”. (CLICCANDO QUI LA CLIP DI PRESENTAZIONE)

Per adesso dunque ci atteniamo alle dichiarazioni del ragazzo. Non conosciamo, invece, la versione di lei.

L’intento di Samuel dunque è quello di poter riconquistare Valentina e tornare presto insieme grazie a Ultima Fermata. Nell’attesa di sapere cosa succederà, vediamo se c’è modo di seguire la coppia sui social.

Dove seguire Samuel e Valentina di Ultima Fermata: Instagram e social

C’è modo di poter restare in contatto con la coppia? Al momento purtroppo non abbiamo alcun tipo di contatto dove poter seguire sui social Valentina e Samuel di Ultima Fermata.

Non sappiamo quindi se la coppia è possibile trovarla su Instagram o sugli altri social di riferimento.

Appena ci saranno news a riguardo non esiteremo a informarvi.

Valentina e Samuel a Ultima Fermata

Dal 23 marzo 2022 Canale 5 porta sul piccolo schermo un nuovo format, ideato da Maria De Filippi, dal nome Ultima Fermata. Ma cos’è questo reality e in cosa consiste? Per alcuni ricorda un po’ Temptation Island, dove gli innamorati mettono alla prova il proprio amore.

In base ai promo diffusi da Mediaset e dalle varie anticipazioni è ambientato all’interno di un loft, dove vengono raccontate le storie di alcune coppie, tra cui quella di Valentina e Samuel. Qui avranno modo di spiegare al meglio la propria relazione e capire il perché si sia arrivati proprio a una fase di stallo. Ai protagonisti è dunque concessa l’opportunità di confrontarsi e avere un faccia a faccia, attraverso un vetro che li divide. Nelle brevi clip compaiono anche dei pulsanti dove si presume si debba prenotare “l’ultima fermata”.

Qui in teoria dovrebbe avvenire la scelta definitiva dove Valentina e Samuel di Ultima Fermata capiranno cosa fare della loro relazione: continuare o chiudere per sempre? A scrivere è stato lui e spera di poter recuperare la loro storia d’amore. Cosa succederà?

Ricordiamo che al timone di conduzione vedremo però Simona Ventura, che sarà anche la voce narrante del programma e tenterà in qualche modo di far riappacificare le coppie.

Intanto vediamo insieme chi sono tutti i partecipanti di questa prima edizione…

Le coppie di Ultima Fermata

Come dicevamo le puntate di Ultima Fermata saranno alternate dalle storie delle seguenti coppie, accuratamente scelte durante i casting. Ecco l’elenco completo:

Quali sono le coppie che decideranno di proseguire la propria vita insieme e quali, invece, metteranno la parola ‘fine’? Nelle prossime righe, intanto, scopriamo quello che è il percorso fatto da Valentina e Samuel di Ultima Fermata.

Il percorso di Valentina e Samuel a Ultima Fermata

Con l’avvio di Ultima Fermata (in data 23 marzo) scopriremo insieme quello che è il percorso di Valentina e Samuel. La coppia riuscirà a risolvere i propri problemi in amore?

1° puntata: (IN AGGIORNAMENTO)

