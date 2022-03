Chi sono Luisiana e Biagio di Ultima Fermata? Età e Instagram

Ecco tutte le informazioni su Luisiana Romanella e Biagio Di Buono del programma Ultima Fermata, dalla biografia, al lavoro, la loro storia e dove seguirli su Instagram.

Chi sono Luisiana e Biagio

Nome e Cognome: Luisiana Romanella e Biagio Di Buono

Data di nascita: Biagio è nato il 13 giugno 1994, Luisiana è nata nel 1997

Luogo di nascita: Basilicata

Età: Biagio ha 27 anni, Luisiana ha 24 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Biagio è Gemelli, Luisiana non lo sappiamo

Professione: informazione non disponibile

Figli: informazione non disponibile

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @luisianaromanella_ e @biagiodibuono

Profilo TikTok: @luisianaromanella e @biagiodibuono

Luisiana e Biagio età e biografia

Conosciamo un po’ meglio chi sono Luisiana Romanella e Biagio di Buono, partecipanti al programma Ultima Fermata, attraverso la biografia. Sono originari della Basilicata, ma non sappiamo in quale città abitano o sono nati. Di Luisiana non abbiamo informazioni circa la sua data di nascita esatta. Sappiamo che è nata nel 1997, quindi ha 24 anni di età, non sappiamo però il segno zodiacale. Non conosciamo nemmeno la sua altezza e il suo peso. Possiamo dirvi che sembra non avere tatuaggi visibili sul suo corpo. Per quanto riguarda Biagio, invece, sappiamo che è nato il 13 giugno 1994, ha quindi 27 anni di età ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Non abbiamo invece informazioni circa la sua altezza e il suo peso

Sulle loro famiglie non abbiamo informazioni, quindi non sappiamo se hanno fratelli o sorelle. Sembra che Luisiana abbia un nipotino. Inoltre non siamo a conoscenza nemmeno degli studi che hanno fatto.

Per quanto riguarda il lavoro, di Biagio non abbiamo informazioni. Mentre su Luisiana sappiamo che è stata finalista nazionale per Miss Mondo Italia nel 2017. Ed è stata eletta Miss Mondo Italia Web in quell’anno. A tal proposito è stata Ambassador per Miss Mondo dal 2018 al 2021.

Vita privata

Cosa sappiamo della vita privata e sentimentale di Luisiana Romanella e Biagio Di Buono? I due sono fidanzati da 10 anni. E, guardando i loro profili social, dovrebbero convivere.

Nel corso della relazione, però, a quanto pare c’è stato un tradimento da parte di lei. Questo ha portato a dei problemi nel rapporto, soprattutto dal punto di vista fisico. E sono arrivati ad una mancanza di attenzioni da parte di lui nei confronti di lei.

Prima di scoprire cosa li ha spinti a partecipare a Ultima Fermata, andiamo a capire come seguirli sui social…

Dove seguire Luisiana e Biagio di Ultima Fermata: Instagram e social

Ora che abbiamo qualche informazione in più su Luisiana Romanelli e Biagio Di Buono di Ultima Fermata, possiamo anche seguirli sui social.

Entrambi hanno il profilo Instagram, però al momento sono entrambi privati. Per quanto riguarda quello di lei, è nuovo, poiché il precedente le era stato hackerato.

Entrambi hanno anche il profilo TikTok. Lui ha pubblicato solo quattro video, mentre è lei quella molto attiva. Il suo profilo, infatti, è pieno di video anche divertenti. Qualcuno di questi è fatto insieme al fidanzato.

Luisiana e Biagio a Ultima Fermata

Il 23 marzo 2022 Luisiana Romanella e Biagio Di Buono iniziano la loro avventura a Ultima Fermata, il nuovo programma di Maria De Filippi. Alla conduzione troviamo, invece, Simona Ventura.

La trasmissione vede al centro delle coppie in crisi il cui obbiettivo è quello di sanare i rapporti e tornare felici come un tempo. Ognuno ha delle motivazioni molto diverse. Nel video di presentazione, andato in onda anche su Canale 5 e disponibile su WittyTV, Luisiana spiega:

“Sono fidanzata com Biagio da 10 anni. Non abbiamo più rapporti fisici come avevamo un tempo, perché lui non riesce ad accettare il fatto che sono stata con un’altra persona. Scrivo ad Ultima Fermata perché lui non mi dà le giuste attenzioni e non mi fa sentire desiderata”.

Passiamo, quindi, alle altre coppie che hanno passato i casting di Ultima Fermata…

Le coppie di Ultima Fermata

Andiamo, ora, a vedere tutte le coppie di concorrenti che prendono parte al programma Ultima Fermata di Maria De Filippi. Ecco la lista:

Samuel e Valentina

Maurizio e Stefania

Biagio Di Buono e Luisiana Romanella

e Jonatan Rosati e Adryana Seredova

Il percorso di Luisiana e Biagio a Ultima Fermata

Il percorso di Luisiana Rosati e Biagio Di Buono ha inizio mercoledì 23 marzo 2022 in occasione del debutto di Ultima Fermata. Tutte le puntate saranno disponibili su WittyTV.

All’interno della trasmissione la coppia cercherà, anche grazie alla presenza di un esperto, di risolvere le questioni che mettono in crisi il loro rapporto. Staremo a vedere come se la caveranno.

1^ puntata:

