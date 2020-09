1 L’ex gieffina Valentina Vignali è stata vittima di uno skipper, che l’avrebbe fotografata di nascosto. Lei si sfoga duramente

Fatto davvero increscioso ha visto protagonista Valentina Vignali, vittima di uno skipper che, a sua insaputa, le ha scattato delle foto intime. L’uomo in questione ha poi condiviso le immagini con alcuni amici su WhatsApp, quando è stato smascherato.

La tanta rabbia ha portato l’ex concorrente del GF 16 a sfogarsi duramente sui social, oltre che a ribadire il suo disappunto tra le pagine de Il Corriere della Sera. Ma leggiamo il racconto della cestista, pronta a denunciare quanto accaduto alle forze dell’ordine:

“Sono in vacanza a Lipari e sono due giorni che affittiamo una barca abbastanza grande con uno skipper che la guida, affidandoci completamente a questa persona”.

Ha ammesso Valentina Vignali. Proprio lo skipper da lei menzionato, in un momento di distrazione dell’influencer e delle sue amiche le avrebbe fotografate di nascosto, cogliendo anche dettagli di alcune parti intime. Valentina e le altre ragazze, però, si sono insospettite dello strano atteggiamento dell’uomo, chiedendo lui di concludere anzitempo l’escursione in barca e tornare così in porto:

“Mentre eravamo a bordo ci siamo accorte, per caso, che lo skipper della barca stava guardando sul suo telefonino foto di fondoschiena di ragazze. Abbiamo riconosciuto uno dei costumi, di colore nero, che indossava una di noi, e ci siamo insospettite”.

