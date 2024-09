Siamo a settembre, ma nel salone di Valenza Po di Pablo Gonzalez Villaverde si pensa già al 2025, con tante novità. La prima: nel secondo weekend di ottobre Pablo parteciperà a Parigi al grande evento mondiale organizzato dalla OMC (organizzazione mondiale della coiffure) dove non solo sarà giudice internazionale ma anche sponsor, e premierà il più bravo coiffeur nel maschile e quello più bravo nel femminile portandoli poi nella sua città dell’oro, Valenza, in collaborazione con il Diamante gioielli, sempre di Valenza.

Valenza infatti è da sempre la città creativa per Pablo. Paraguaiano di origine, qui ha fondato il Pablo’s Studio e da allora Valenza è conosciuta sia per la fabbricazione di gioielli sia per le acconciature di Pablo. Le giovani spose arrivano in città sia per scegliere un gioiello per la cerimonia sia per provare le acconciature del nostro coiffeur.

E ora, dopo Parigi, Pablo ha deciso di invitare nel suo salone i nuovi talenti che incontrerà e che potranno entrare a far parte della grande famiglia del Pablo’s studio.

Altra novità: nel 2025 aprirà il nuovo grande salone di Pablo proprio in centro a Valenza, tanto che in questi giorni sono iniziati i lavori per creare una spa del capello, novità a livello nazionale.