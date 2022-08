Valeria Cardone, ex di Uomini e Donne, ha messo like a un commento contro Matteo Ranieri

Il like di Valeria Cardone contro Matteo

Si sono conosciuti a Uomini e Donne. Valeria Cardone era la corteggiatrice che è stata scelta dal Tronista Matteo Ranieri alla fine del suo percorso. Sembrava amore ma alla fine, proprio lei ha annunciato la fine della storia tramite un post su Instagram: “Ragazzi/e io e Matteo non stiamo più insieme. Purtroppo non sempre le cose vanno come speriamo. Vi chiedo solo un po’ di comprensione perché non sto passando un bel periodo“. Non si conoscono i reali motivi che hanno portato a questa decisione. Spesso, infatti, Valeria ha invocato il diritto alla privacy. Questo ciò che riporta anche Isa e Chia:

I motivi della rottura restano nostri. Per fortuna esiste ancora la privacy. Io non sono una persona rancorosa, vendicativa. Non sono una persona che sputa nel piatto dove ha mangiato. Non lo farò mai, quindi se vi aspettate che io parli male della persona con cui ho condiviso cose, vi sbagliate.

Fatto sta che al web non ha potuto fare a meno di notare un like che Valeria Cardone ha messo a un commento contro Matteo Ranieri. Questo utente ha evidenziato il fatto che l’ex tronista è uscito per la seconda volta dal programma in coppia senza davvero impegnarsi nella relazione: “Guarda caso è Matteo Ranieri che per la seconda volta è uscito da lì in coppia ma non ci ha neanche provato. Ma da quello che si capisce ha già trovato un’altra in Spagna. Lo scorso anno l’aveva trovata in Sardegna. Si diverte il ragazzo… Si diverte a prendere in giro le ragazze serie“.

Per il momento non abbiamo prove certe che Matteo abbia davvero preso in giro Valeria anche se questo like della Cardone fa pensare ciò. Non ci resta che aspettare un eventuale commento dell’ex tronista. Seguiteci per tante altre news.

