Ospite della seconda puntata di Belve, Valeria Golino ha parlato della sua carriera, della sua vita e dei suoi amori. A tal proposito, ricordiamo tutti la lunga storia d’amore con Riccardo Scamarcio. L’attrice ha quindi parlato di lui con una frase che è stata una via di mezzo tra una frecciatina e un ringraziamento. Ecco cosa ha detto.

Le parole di Valeria Golino su Riccardo Scamarcio a Belve

Non solo carriera nella vita di Valeria Golino, ma anche tanti amori. E tra questi come dimenticare la lunga relazione con Riccardo Scamarcio? I due sono stati insieme dal 2006 al 2018 e la loro storia fece scalpore per la differenza d’età (lei è più grande di ben 14 anni). Quando iniziarono la relazione lui aveva 27 anni e lei 41 anni.

Proprio Scamarcio la scorsa settimana è stato ospite di Belve e sulla storia con Valeria aveva detto: “Con Valeria Golino non finisce mai il vero amore, anche se non ci si vede più”. Così stasera l’attrice, ospite anche lei a Belve, ha parlato con Francesca Fagnani proprio di questa relazione e, quasi un po’ malinconica e dispiaciuta, ha detto: “Pensavo fosse l’uomo della mia vita”. Quindi quando la storia è finita ha sofferto proprio per questo motivo.

E quando la conduttrice le ha riportato le parole dell’ex compagno nella scorsa puntata, Valeria Golino ha dato una risposta che è sembrata un misto tra una frecciatina e comunque gratitudine. Ha infatti detto: “È un attore molto bravo, ma davvero bravo. Lo penso davvero di lui come attore, l’ho anche diretto. È una cosa bella da dire, lo ringrazio”. Come detto, queste parole sembrano nascondere qualcosa di non pubblico che sarebbe successo tra i due e che magari ha portato alla rottura.

Alla domanda di Francesca Fagnani su quale sia stato l’amore più importante della sua vita (escluso l’attuale compagno), la Golino ha preferito non rispondere. Ha detto che ha paura di mentire e le dispiace farlo data la simpatia nei confronti della giornalista e l’aver sempre detto la verità nel corso dell’intervista.