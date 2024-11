La verità una volta per tutte da parte di Carmen Di Pietro a Belve sulla storia della protesi al seno scoppiata in aereo

Quando si parla di Carmen Di Pietro la mente dei più grandicelli va a un evento accaduto alla fine degli anni ’90 che riguarda il suo seno. Infatti l’attrice raccontò che le era scoppiata una delle protesi che aveva al seno durante un viaggio in aereo. Questa storia è realmente vera? A Belve ha raccontato la verità.

La protesi al seno di Carmen Di Pietro scoppiata in aereo

Nel 1997, dopo anni in cui si era fatta notare in film erotici e in vari programmi TV, Carmen Di Pietro salì alla ribalta delle cronache italiane e internazionali. Il motivo non riguardava la sua carriera o la sua vita amorosa, ma qualcos’altro della sua vita privata: lo scoppio di una protesi al seno.

L’attrice, infatti, raccontò che durante un viaggio in aereo una delle protesi del suo seno era scoppiata a causa della pressurizzazione della cabina. È andata davvero così? Ecco che Francesca Fagnani non poteva tirarsi indietro nel fare la domanda a Carmen nella seconda puntata di Belve in cui è stata ospite. In questo modo si è potuta dire la verità una volta per tutte.

LEGGI ANCHE: Carmen ha avuto flirt con Maradona e Stallone

“Dopo 20 anni possiamo finalmente dire che s’è inventata tutto?”, ha punto la giornalista convinta di ricevere una verità che avrebbe smontato ogni leggenda. Ma a quanto pare era tutto vero. Carmen Di Pietro ha infatti ribattuto: “Non era una bufala. Mi scoppiò una tetta in aereo. Sentii dentro di me un boom. Sono andata in bagno e sentivo chiedermi se stavo bene. Chiamarono anche l’ambulanza”.

Pare che Malgioglio avesse detto che la storia non era vera e che era stato lui a consigliarle di raccontare questa bufala del seno scoppiato. Ma la Di Pietro continua a sostenere che è tutto vero e il fatto è realmente accaduto.