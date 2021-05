1 Valeria Marini ancora accusata

Protagonista indiscussa dell’attuale edizione di Supervivientes è certamente Valeria Marini. Come è ormai ben noto infatti la showgirl è tra i concorrenti del reality spagnolo, che proprio come quello italiano si svolge in Honduras, e fin dal primo momento si è messa in gioco senza risparmiarsi mai. Tuttavia sembrerebbe che non tutti i naufraghi apprezzino la spontaneità e i modi di fare di Valeria, che spesso dunque è stata protagonista di alcune liti con diversi concorrenti del programma iberico. Solo qualche giorno fa la Marini è stata anche accusata dal resto del gruppo di aver usato tutto lo shampoo vinto durante una delle prove ricompensa. A quel punto la showgirl, che si è discolpata in ogni modo spiegando di non essere stata lei a terminare tutto il prodotto, è scoppiata in lacrime, non trovando giusto l’accanimento dei suoi compagni.

Adesso però Valeria Marini è finita nuovamente al centro della polemica ed è stata accusata per l’ennesima volta da Marta Lopez, che ha già avuto diversi scontri con l’ex volto del Bagaglino. L’opinionista televisiva ha infatti incolpato Valeria di aver fatto spegnere il fuoco, nonostante quest’ultima avesse promesso di tenerlo acceso e vivo mentre il resto del gruppo dormiva. A quel punto tra le due è partita una durissima lite e i toni si sono scaldati. Proprio la Marini, stanca di essere sempre criticata, ha sbottato (QUI per il video) dopo essere stata etichettata come “maleducata” e “ridicola”, affermando:

“La legna era umida, non posso fare niente. Tu dormivi, io tenevo il fuoco. Non parlarmi in quel modo, sei maleducata, bugiarda e arrogante. Io non sono la tua schiava. Non ti ascolto più. Non mi parli così. Rispetto, non ti ascolto più. Non mi metti i piedi in testa. Mi capisci?”.

La lite tra Valeria Marini e Marta Lopez non è di certo passata inosservata, e in molti si chiedono se le due riusciranno ad arrivare ad una tregua. Nel mentre solo qualche giorno fa la showgirl italiana ha ammesso di essersi innamorata di Gianmarco Onestini. Rivediamo cosa è accaduto.