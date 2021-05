1 Le accuse a Valeria Marini

Da quando ha iniziato la sua avventura a Supervivientes senza dubbio Valeria Marini non si è di certo risparmiata. In poche settimane infatti la showgirl italiana è stata spesso al centro dell’attenzione, e non sono mancati anche alcuni momenti che sono già diventati iconici. Dopo aver convinto due concorrenti a mangiare un uovo crudo, intossicandole, e dopo aver litigato con un’altra compagna, adesso Valeria ha fatto nuovamente discutere. Tutto è iniziato quando i naufraghi hanno vinto un flacone di shampoo. A quel punto proprio la Marini ha deciso di lavarsi i capelli, ma quando il resto del gruppo ha accusato la showgirl di aver usato tutto il prodotto è scoppiata la polemica. Valeria infatti ha ribadito di aver usato solo una minima quantità di shampoo e di non sapere cosa fosse accaduto. Queste le sue parole:

“Ne ho usato pochissimo, ho preso il minimo indispensabile. Non è possibile che sia finito tutto, non l’ho lasciato così vuoto. Non lo so, non è possibile che sia caduto? Io non sono stata. La prossima volta non mi laverò più da sola, perché se succede una cosa del genere…”.

Poco dopo però un altro naufrago ha lanciato una precisa accusa a Valeria Marina, quando ha affermato di aver visto la showgirl con la testa piena di shampoo:

“Io stamattina ti ho vista con la testa piena di shampoo. Se ne prendi poco non esce così tanta schiuma”.

A quel punto Valeria Marini è scoppiata in lacrime, ribadendo per l’ennesima volta la sua verità:

“Vuoi che te lo mostro? Non mi piace che pensate questa cosa. Non mi permetto di toccare qualcosa se non c’è anche un’altra persona. Io ho detto la verità e mi dispiace che voi non abbiate lo shampoo. Mi dà fastidio, non ho mai toccato lo shampoo”.

In Spagna scoppia lo shampoo-gate 🧴 Sospetti e accuse ricadono tutti sulla Marini: "Ne ho preso poco. No è mi cuelpa. Sarà caduto. Iò solamente me sò lavata"

Montaggio e musichetta sono arte contemporanea #Supervivientes2021 #isola pic.twitter.com/aMzkuZ7phx — Il Grande Flagello proudly blocked by Salvini (@grande_flagello) May 3, 2021

Alla vista di Valeria Marini in lacrime, i naufraghi hanno deciso di credere alle parole della showgirl, che nel mentre si è dichiarata delusa e offesa dalle accuse del resto del gruppo. Intanto solo qualche giorno fa l’ex volto del Bagaglino ha fatto intendere di essersi infatuata di Gianmarco Onestini. Rivediamo cosa è accaduto.