1 I naufraghi vs Valeria Marini

Una delle protagoniste più amate e discusse della nuova edizione di Supervivientes, attualmente in onda in Spagna, è senza dubbio Valeria Marini. L’amatissima showgirl italiana col suo carattere esplosivo e con i suoi modi di fare ha conquistato il pubblico iberico, nonostante in queste settimane ci siano state non poche discussioni con alcuni naufraghi. Dopo aver intossicato due compagne convincendole a mangiare un uovo crudo infatti, Valeria è finita spesso al centro di alcune accese liti. In particolare alcuni concorrenti hanno accusato la Marini non solo di aver utilizzato tutto lo shampoo vinto durante una prova ricompensa, ma di aver fatto anche spegnere il fuoco durante la notte, nonostante fosse di guardia.

Adesso come se non bastasse nel corso dell’ultima puntata del reality, andata in onda ieri sera, Valeria Marini si è trovata nuovamente il suo gruppo contro. Come da tradizione le due fazioni si sono scontrate in una prova ricompensa di apnea, e a quel punto la stessa showgirl ha chiesto ai suoi compagni di partecipare, facendo intendere di essere una vera campionessa. Tuttavia pochi secondi dopo essersi immersa Valeria ha perso la prova, e a quel punto i suoi compagni si sono infuriati con lei. La Marini così ha cercato di giustificarsi, svelando quello che è accaduto. Queste le sue dichiarazioni:

“Ho bevuto un sacco di acqua e non ce l’ho fatta. Normalmente faccio più di due minuti in apnea. Non è che sono una campionessa, ma con questa prova a L’Isola dei Famosi in Italia sono diventata leader. Ho bevuto acqua”.

Live da Madrid: se la prendono con Valeria perchè ha perso la prova di apnea nonostante avesse dichiarato di essere campionessa in Italia: "Me he bebido agua"#isola #SVGala6 pic.twitter.com/5l6MCt0i1T — Il Grande Flagello (@grande_flagello) May 13, 2021

Nonostante non abbia vinto la prova di apnea e nonostante sia stata attaccata dai naufraghi, Valeria Marini non ha perso la sua energia, e poco dopo in diretta ha fatto uno spogliarello per il pubblico. Scopriamo perché e quello che è accaduto.