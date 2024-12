Bruttissima disavventura per Valeria Marini che è stata quasi aggredita da uno sconosciuto mentre rientrava a casa. La showgirl ha raccontato tutto in un post su Instagram rivelando che per fortuna tutto è finito nel migliore dei modi. Ma la paura è stata davvero tanta e non è accaduto il peggio grazie alla sua prontezza e all’aiuto di altre persone presenti.

Il racconto di Valeria Marini dopo un’aggressione sventata

Ci sconvolge leggere il post di Valeria Marini che ha pubblicato poco fa sui social, sul suoi profilo Instagram per l’esattezza. La showgirl, infatti, è stata quasi aggredita da uno sconosciuto mentre stava rientrando in casa. E solo la prontezza di lei ha evitato che accadesse il peggio. Ha infatti scritto:

“Ho avuto una gran paura e sono ancora senza forze per ciò che è accaduto ieri sera tornando a casa. Salendo le scale, un rumore mi ha insospettita. Ho avvertito la presenza di qualcuno che veniva contro di me e ho avuto la lucidità di fuggire. In piazza ho chiesto aiuto a dei ragazzi che lavoravano da Don Nino che mi hanno soccorsa e chiamato una pattuglia della polizia, che prontamente ha arrestato l’aggressore”.

Davvero tanta paura quindi per Valeria Marini, che però per fortuna non ha subito danni fisici. Però ovviamente la paura è stata tanta. La showgirl ha infatti concluso il post raccontando il suo stato d’animo e ringraziando tutti coloro che l’hanno aiutata: “È stata una bruttissima esperienza, ma sono stata fortunata. Ringrazio tutti per l’affetto che state dimostrando”.

Mandiamo un forte abbraccio alla nostra amica Valeria Marini da parte di tutta la redazione di Novella 2000 e le auguriamo di riprendersi al più presto.