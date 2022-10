Valeria Marini imita Shakira e Malgioglio è categorico: “Più che Shakira, sei stata una sciagura”

Valeria Marini nelle vesti di Shakira a Tale e quale

Continuano le performance di Valeria Marini a Tale e quale show 2022 e le sue esibizioni sono sempre prese molto di mira da Cristiano Malgioglio, il quale ormai fa molte battute ad ogni puntata. Cosa avrà quindi detto questa sera dopo la performance della showgirl?

Intanto vi diciamo che la Marini si è dovuta calare nei panni di una grande icona pop che riesce a far ballare proprio tutti. Stiamo parlando di Shakira. Nel dettaglio, Valeria ha cantanto il brano “Waka Waka” direttamente dal videoclip ufficiale. Ecco quindi, qui sotto, un video che mostra un estratto della sua imitazione:

Bravissima Virginia Raffaele che imita Valeria Marini che imita Shakirapic.twitter.com/I2l5rHnRlr — Procrastinante (@PoIizia_Postale) October 21, 2022

Come sappiamo, c’è una grande attesa per il commento della giuria, in particolare per cosa è uscito dalla bocca di Cristiano Malgioglio. In realtà quasi niente, dato che si è tappato la bocca e ha parlato con dei cartelli. Poi in realtà ha iniziato a parlare ed è stato un vero e proprio fiume in piena. “Più che Shakira, sei stata una sciagura”, ha detto. “Io sono sconvolto. Hai stonato dall’inizio alla fine”. Sono arrivati fischi dal pubblico. E voi cosa ne pensate di questa esibizione della showgirl stellare?

Potete rivedere tutta l’esibizione di Valeria Marini che imita Shakira andando sul sito di RaiPlay dove potete anche seguire la diretta e rivedere poi tutta la puntata di Tale e quale show.

