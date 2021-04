1 La gaffe di Valeria Marini

Solo qualche giorno fa in Spagna è partita la nuova edizione di Supervivientes, format iberico de L’Isola dei Famosi. Tra i concorrenti come sappiamo ci sono ben due volti italianissimi. Parliamo di Valeria Marini, che già in passato ha partecipato al reality, e Gianmarco Onestini, fratello dell’ex tronista di Uomini e Donne Luca Onestini. Fin da subito i due si sono messi in gioco, e naturalmente sia la showgirl che l’influencer hanno già attirato l’attenzione del pubblico e del web. Proprio in queste ore infatti la Marini è finita al centro dell’attenzione, per via di un piccolo incidente. Ma vediamo quello che è accaduto.

Tutto è iniziato quando il gruppo di concorrenti ha vinto la prova ricompensa. A quel punto proprio Valeria ha convinto i suoi compagni di avventura ad acquistare delle uova, avendo un budget a loro disposizione per poter comprare cibo ed oggetti utili per la loro sopravvivenza sull’isola. Spinti dalla fame, i concorrenti hanno deciso di comperare ben 8 uova, fino a quando non è giunto il vero il problema.

Dopo essere tornati sulla spiaggia, i concorrenti si sono resi conto di non poter cucinare le uova, e a quel punto è partito lo sconforto. Dopo tre giorni però la stessa Valeria Marini ha deciso di mangiare un uovo crudo, ed ha così convinto due delle sue compagne a fare lo stesso. Le naufraghe, affamate e demoralizzate, hanno così assecondato la showgirl italiana, tuttavia tutte e tre poco dopo sono state male ed hanno vomitato.

Le restanti uova così, andate a male, sono state buttate. Nel mentre qualche giorno fa la Marini è stata protagonista di un tremendo gioco, durante il quale è stato svelato il suo vero peso. Rivediamo cosa è accaduto.