1 Nel corso di un’intervista Valerio Pino attacca duramente Stefano De Martino, accusandolo di lavorare solo grazie a Belen Rodriguez

Uno dei protagonisti del gossip di questa lunga estate è stato certamente Stefano De Martino. Il conduttore partenopeo ha infatti fatto discutere per la fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez, nonostante solo lo scorso anno tra i due sia tornato il sereno dopo una lunga separazione. Mentre nelle ultime settimane a De Martino sono stati attribuiti diversi flirt, adesso ad intervenire è niente che meno che un ex volto di Amici di Maria De Filippi: Valerio Pino. Il ballerino nel corso di un’intervista per il settimanale Nuovo Tv ha infatti duramente attaccato Stefano, spendendo forti parole nei suoi riguardi. Ma cosa è accaduto? Scopriamolo insieme.

Come sappiamo dopo aver messo da parte la sua carriera da ballerino, De Martino ha debuttato come conduttore, e nelle prossime settimane prenderà in mano le redini del Festival di Castrocaro. Tuttavia pare che la situazione non vada giù a Valerio Pino, che ne ha così approfittato per lanciare una frecciatina al suo collega. Il ballerino ha infatti affermato come, secondo il suo pensiero, Stefano lavori in tv solo grazie a Belen Rodriguez e alla relazione avuta con la showgirl. Queste le dure dichiarazioni di Pino:

“De Martino in Rai? Lavora solo perché ha fatto un figlio con Belen Rodriguez. Certa gente non conosce il sacrificio, ha solo avuto storie con persone famose. Se Stefano non avesse fatto un figlio con Belen e se non avesse un agente potente farebbe il conduttore?”.

Come risponderà Stefano De Martino alle dure insinuazioni di Valerio Pino? Nel mentre Belen Rodriguez ha voltato pagina, e ha un nuovo flirt. Scopriamo di più in merito.