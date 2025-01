Attaualmente concorrente di Ora o mai più, Valerio Scanu è di nuovo molto presente in TV, ma con lui non parlate di rilancio o riscatto perché lo fa solo per divertimento. In passato è stato in un reality, L’Isola dei famosi, e oggi ci ci chiede se ci possa essere la possibilità di verderlo al Grande Fratello. Ecco cosa ha detto.

C’è la possibilità di vedere Valerio Scanu al Grande Fratello?

Era il 2009 e Valerio Scanu partecipava ad Amici di Maria De Filippi quando in quell’anno vinse Alessandra Amoroso. L’anno successivo, il 2010, Valerio partecipò al Festival di Sanremo e vinse con una canzone scritta da Pierdavide Carone, allievo in quel momento sempre del talent della De Filippi. E oggi i due si sono ritrovati a Ora o mai più dove sono concorrenti insieme a un’altra ex di Amici: Loredana Errore.

Insomma il programma condotto da Marco Liorni (che ha preso il testimone di Amadeus) è un trampolino di “rilancio” per molti cantanti. Ma per Scanu non è così. Come ha dichiarato in un’intervista a Superguida TV, lui non è interessato alla classifica, ma solo a divertirsi.

Dopo il grande successo musicale, Valerio Scanu ha partecipato anche a un reality: L’Isola dei famosi. Visto che un reality lo ha già fatto, ci si chiede se abbia mai pensato di prendere parte anche al Grande Fratello. Ma il cantante non sembra molto convinto: “Non pongo limiti alla provvidenza ma non è un’esperienza che muoio dalla voglia di fare. Ho accettato di partecipare all’Isola dei Famosi perché i soldi che mi erano stati offerti erano tanti. Il Grande Fratello ad oggi non è una delle mie aspirazioni”.

E allora, perché non pensare a Ballando con le stelle? Secondo alcuni sarebbe un concorrente perfetto. Lui ha risposto: “In realtà non lo sarei perché ormai pratico ballo latino americano a livello agonistico e non potrei partecipare. A Ballando con le stelle teoricamente uno dovrebbe essere vergine di ballo e quindi non avrebbe senso andare lì visto che sono uno che si allena quasi tutti i giorni”.