Valerio Staffelli rivela quale è stato il tapiro più difficile da consegnare

Debora Parigi | 22 Giugno 2023

Il racconto di Valerio Staffelli della sua carriera a Striscia La Notizia

Oltre 20 anni di carriera a Striscia La Notizia per Valerio Staffelli che, in un’intervista al Corriere della Sera ha ricordato con divertimento e dolore tutti i servizi fatti per il TG satirico. E quando pensiamo a Staffelli la mente va al famosissimo Tapiro D’Oro. “Ne ho consegnati più di 2000”, ha rivelato.

E ricorda ancora il primo in assoluto, dato nella stagione 1996/97 dopo un colloquio con Antonio Ricci. Il direttore del programma, infatti, lo prese in prova e lo mandò a Roma per dare il tapiro all’allora presidente Rai, Enzo Siciliano: “Quando mi vide non disse una parola, non considerò le mie domande e partì come un fulmine verso viale Mazzini. Unico dettaglio, alquanto doloroso, aveva chiuso la mia mano nella portiera della macchina blindata”.

Le consegne del Tapiro d’Oro per Valerio Staffelli sono state di ogni tipo: “Il più sportivo è stato Ibra, molto ironico. Il più simpatico senza dubbio Antonio Cassano. Il più rosicone Maldini sia da calciatore sia da ex”. Mentre ricorda le difficoltà per raggiungere Mario Balotelli in Inghilterra: “Ogni volta che usciva dall’allenamento facevo delle corse pazze per raggiungerlo. Poi però riuscimmo a “premiarlo” in un ristorante cinese di Manchester. Ovviamente con rissa finale, ma non tanto con Mario e i suoi amici, quanto con i cinesi del locale che non avevano capito cosa stesse succedendo”.

Staffelli ha avuto anche dei momenti dolorosi, nel vero senso della parola, in queste consegne. È ad esempio passata alla storia quella a Fabrizio Del Noce, ai tempi direttore di Rai1, che gli provocò la frattura del setto nasale. Vittorio Sgarbi, invece, gli ruppe il Tapiro in testa provocandogli un trauma cranico. Ma una consegna che Staffelli ricorda con dispiacere è quella ad Ambra Angiolini dopo la fine della storia con Allegri. Gli arrivaranno infatti accuse di sessismo sulle quali Ambra non intervenne. Il giornalista ha raccontato: “Io ho chiesto ad Ambra cosa fosse successo, non l’ho presa in giro, anzi… Quello che è accaduto dopo la consegna non mi è piaciuto, lei — che aveva scherzato durante il servizio — avrebbe dovuto spiegare e calmare le acque, invece ha lasciato montare la situazione”.