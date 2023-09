Valgrana: una pizza che stupisce

sponsor

Redazione | 13 Settembre 2023

Un assoluto che non ha bisogno di presentazioni. Il solo nome evoca gioia, convivialità, allegria e festa. Fin da quando eravamo piccoli la pizza era, infatti, una raffigurazione culinaria del weekend in arrivo, della cena di fine anno con i compagni di classe, di un sabato sera in spensieratezza.

Cinque lettere che sono sufficienti come invito a suggerire una miriade di possibilità. E cosa succederebbe se a una di queste associassimo il nostro Piemontino? Il formaggio cult prodotto dalla Valgrana, azienda leader all’interno del settore lattiero-caseario, vanta oltre 16 mesi di stagionatura e ha come ingredienti unicamente latte crudo 100% piemontese, sale e caglio, senza aggiunta di Lisozima. Caratteristiche che contribuiscono a rendere questo formaggio a pasta dura un evergreen sulle tavole degli italiani, anche in virtù della sua estrema versatilità.

Da degustare in purezza, servito su un tagliere, oppure declinato all’interno di svariate ricette, una tale, eclettica, eccellenza ha come garanzia quella di lasciare a bocca aperta tutti i commensali.

La sfida con la pizza non era di certo una delle più semplici, eppure non avevamo dubbi che il Piemontino l’avrebbe vinta alla grande. Con il suo sapore dolce e delicato, inimitabile e riconoscibile fin dal primo assaggio, fornirà un inestimabile valore aggiunto al piatto simbolo dell’italianità nel mondo.

E quale formaggio, se non questo, avrebbe potuto gareggiare, forte del suo consolidato connubio tra genuinità e gusto?

Tra eccellenze ci si intende, e questa pizza al Piemontino vi darà la giusta grinta per affrontare la ripresa della routine nel miglior modo possibile. Con la consapevolezza di avere tra gli ingredienti anche tutti quei valori nutrizionali perfetti, sia in purezza che con altri comprimari.

Scommettiamo che questa allettante idea con protagonista il noto formaggio prodotto dalla Valgrana vi sedurrà in modo unico?

Noi, nel caso, vi lasciamo la ricetta!

Ricetta pizza al Piemontino

Ingredienti

200 g Piemontino

1 kg farina 00

35 g lievito di birra

35 g sale

25 g zucchero

550 ml acqua tiepida

1⁄2 bicchiere d’olio di oliva

1 pomodoro cuore di bue

Procedimento

Unire tutti gli ingredienti, fino a ottenere un impasto elastico. Lasciarlo riposare per circa un’ora, quindi stenderlo in una teglia con lo spessore di 2 cm e farlo lievitare per due ore.

Stendergli sopra, con l’aiuto di un cucchiaio, una passata di salsa di pomodoro, origano e olio extra vergine.

A metà cottura aggiungere una bella dadolata di Piemontino, e ultimarla in forno ad aria a 160°-170° circa per 15-20 minuti.

Tagliare a tranci e servire ben calda.