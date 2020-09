1 Sui social Vanessa Incontrada è stata attaccata per aver citato Bella Ciao in un selfie con l’attore de La Casa di Carta, Pedro Alonso

Incredibile quanto sta accadendo in queste ore intorno al nome di Vanessa Incontrada, grande protagonista tra i vip del Festival di Venezia. Presente lo scorso 6 settembre per il premio Filming Italy Best Movie Award. l’attrice di rosso vestita ha incantato la passerella della manifestazione. Ma non solo, perché ha fatto anche un piacevole incontro, immortalato con un selfie ed una frase in particolare, che ha scatenato una marea di critiche. Ma vediamo nel dettaglio.

Sul red carpet dell’evento Vanessa Incontrada si è incrociata con l’attore dell’amata serie La casa di carta, Pedro Alonso (il quale interpreta Andrés de Fonollosa, alias Berlino). La conduttrice, grande fan della banda con la tuta rossa, non ha potuto che scattare una foto insieme al suo connazionale e citare la canzone simbolo dello show spagnolo: “O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao…”

Ha scritto Vanessa Incontrada, nello scatto sottostante, pubblicato nelle varie pagine social…

Il web ovviamente nel vedere l’immagine è esploso e tantissimi sono i messaggi e i like d’apprezzamento al post. Peccato però che qualcuno non abbia mancato l’occasione di criticare e attaccare duramente Vanessa Incontrada. Presumiamo siano persone che non hanno mai visto La casa di carta e dunque il duetto tra Berlino e il Professore proprio nelle note di Bella Ciao. Alcuni hanno visto nella didascalia un riferimento politico, teoria che escludiamo categoricamente.

Degli utenti ci sono andati veramente giù pesante contro la povera Vanessa Incontrada, che voleva semplicemente rendere omaggio a La casa di carta e uno dei suoi personaggi più caratteristici, interpretato da Pedro Alonso. Per fortuna, però, molti fan sono intervenuti in difesa dell’attrice, facendo chiarezza.

Intanto l’attrice presto la rivedremo in TV…